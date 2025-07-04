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Самарского студента осудили за взлом университетского компьютера ради оценки знакомой

Кроме того, он удалил 88 экзаменационных ведомостей и 35 проектов документов об образовании студентов

04 июля 2025, 22:35, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Самарского студента признали виновным в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, повлекшем уничтожение и модификацию информации. Как сообщает "Волга.Ньюс", он незаконно получил логин и пароль экс-сотрудника ПривГУПС, исправил оценки знакомой на "хорошо" и удалил 88 экзаменационных ведомостей и 35 проектов документов об образовании студентов.

Промышленный районный суд Самары 27 марта 2025 г. назначил обвиняемому полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

сужденный и его защитник не согласились с таким решением и подали апелляционные жалобы. Однако областной суд не нашел оснований для изменения приговора.

Политика

Комментарии 5

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Гость

00:18:42 05-07-2025

таких в США берут на работу в крупные корпорации как консулов по защите и по авторским фаерволам

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Петров

02:46:44 05-07-2025

Вот защита данных

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Элен без ребят

06:47:46 05-07-2025

освободится и будет искать новую знакомую, а эта будет знакома с новым айтишником.

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гость

23:42:25 05-07-2025

Элен без ребят (06:47:46 05-07-2025) освободится и будет искать новую знакомую, а эта будет знак... От чего от исправ работ??

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Гость

08:59:23 05-07-2025

Пострадал хлопец из за куска телятины

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