Самарского студента осудили за взлом университетского компьютера ради оценки знакомой

Кроме того, он удалил 88 экзаменационных ведомостей и 35 проектов документов об образовании студентов

04 июля 2025, 22:35, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Самарского студента признали виновным в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, повлекшем уничтожение и модификацию информации. Как сообщает "Волга.Ньюс", он незаконно получил логин и пароль экс-сотрудника ПривГУПС, исправил оценки знакомой на "хорошо" и удалил 88 экзаменационных ведомостей и 35 проектов документов об образовании студентов.

Промышленный районный суд Самары 27 марта 2025 г. назначил обвиняемому полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

сужденный и его защитник не согласились с таким решением и подали апелляционные жалобы. Однако областной суд не нашел оснований для изменения приговора.