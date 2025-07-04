Самарского студента осудили за взлом университетского компьютера ради оценки знакомой
Кроме того, он удалил 88 экзаменационных ведомостей и 35 проектов документов об образовании студентов
04 июля 2025, 22:35, ИА Амител
Самарского студента признали виновным в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, повлекшем уничтожение и модификацию информации. Как сообщает "Волга.Ньюс", он незаконно получил логин и пароль экс-сотрудника ПривГУПС, исправил оценки знакомой на "хорошо" и удалил 88 экзаменационных ведомостей и 35 проектов документов об образовании студентов.
Промышленный районный суд Самары 27 марта 2025 г. назначил обвиняемому полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
сужденный и его защитник не согласились с таким решением и подали апелляционные жалобы. Однако областной суд не нашел оснований для изменения приговора.
00:18:42 05-07-2025
таких в США берут на работу в крупные корпорации как консулов по защите и по авторским фаерволам
02:46:44 05-07-2025
Вот защита данных
06:47:46 05-07-2025
освободится и будет искать новую знакомую, а эта будет знакома с новым айтишником.
23:42:25 05-07-2025
Элен без ребят (06:47:46 05-07-2025) освободится и будет искать новую знакомую, а эта будет знак... От чего от исправ работ??
08:59:23 05-07-2025
Пострадал хлопец из за куска телятины