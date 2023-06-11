Самая большая в мире свалка шин полыхает в Кувейте

Речь может идти о миллионах выброшенных покрышек

11 июня 2023, 17:45, ИА Амител

Кадр из видео

В Кувейте произошел пожар на самой большой свалке шин в мире. Об этом сообщает НТВ.

Пламя начало разгораться больше недели назад. Сейчас масштабы происшествия видны даже из космоса.

Отмечается, что свозить отработанные покрышки в страну начали около 30 лет назад. Сейчас их здесь миллионы.

Для того чтобы предотвратить распространение огня, свалку разбили на секторы. Власти страны считают, что пламя не перекинется за разделительную полосу.