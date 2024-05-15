Самая дешевая квартира в России стоит 100 тысяч рублей

Владелец готов сделать скидку

15 мая 2024, 09:40, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

Стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в России. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на "Авито Недвижимость".

В городе Вуктыл Республики Коми продается однокомнатная квартира за 100 тысяч рублей. Ее площадь – 26 квадратных метров, она угловая и расположена на последнем этаже пятиэтажного дома.

В поселке городского типа Воргашор Республики Коми предлагается двухкомнатная квартира за 150 тысяч рублей. Общая площадь – 48 квадратных метров, косметический ремонт выполнен частично. Квартира находится на четвертом этаже пятиэтажного дома.

За те же 150 тысяч рублей в поселке Комсомольском Кировской области продается двухкомнатная квартира общей площадью 42 квадратных метра. В объявлении указано, что в доме есть газ и центральное водоснабжение, а отопление осуществляется с помощью печи. Рядом проходит асфальтированная дорога длиной 30 километров, ведущая до районного центра. Вся мебель остается новым владельцам для комфортного проживания.