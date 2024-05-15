Самая дешевая квартира в России стоит 100 тысяч рублей
Владелец готов сделать скидку
15 мая 2024, 09:40, ИА Амител
Стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в России. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на "Авито Недвижимость".
В городе Вуктыл Республики Коми продается однокомнатная квартира за 100 тысяч рублей. Ее площадь – 26 квадратных метров, она угловая и расположена на последнем этаже пятиэтажного дома.
В поселке городского типа Воргашор Республики Коми предлагается двухкомнатная квартира за 150 тысяч рублей. Общая площадь – 48 квадратных метров, косметический ремонт выполнен частично. Квартира находится на четвертом этаже пятиэтажного дома.
За те же 150 тысяч рублей в поселке Комсомольском Кировской области продается двухкомнатная квартира общей площадью 42 квадратных метра. В объявлении указано, что в доме есть газ и центральное водоснабжение, а отопление осуществляется с помощью печи. Рядом проходит асфальтированная дорога длиной 30 километров, ведущая до районного центра. Вся мебель остается новым владельцам для комфортного проживания.
10:17:14 15-05-2024
О, контрактник с одной зарплаты может взять две
10:47:08 15-05-2024
На северах, в умирающих городках, полно квартир и за 1 руб. Забирай бесплатно, только избавь от коммунальных платежей.
11:51:01 15-05-2024
В моей деревне за эти деньги можно купить разве что уличный туалет.
14:20:11 15-05-2024
Сергей (11:51:01 15-05-2024) В моей деревне за эти деньги можно купить разве что уличный .
А в моей деревне можно купить 30 кв.см.
12:05:17 15-05-2024
Равномерное развитие регионов.. дело рук самих утопающих..