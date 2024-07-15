Самая дорогая в мире свадьба прошла в Индии. Фото

Общие затраты на празднование, по данным СМИ, составили 600 миллионов долларов

15 июля 2024, 16:28, ИА Амител

Анант Амбани и Радхика Мерчанта / Фото: ТАСС

12 июля 2024 года в Индии состоялась роскошная свадьба, которую уже окрестили "свадьбой века". Анант Амбани, младший сын мультимиллиардера Мукеша Амбани, женился на Радхике Мерчант, дочери фармацевтического магната Вирену Мерчанта.

Праздник длился три дня до 14 июля, при этом благоприятные даты для проведения свадьбы выбирались исходя из карт рождения пары. Отметим, что Анант и Радика отмечают свадьбу уже несколько месяцев.

Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчанты / Фото: ТАСС, соцсети

Главная церемония проходила в роскошном поместье семьи Амбани в городе Мумбаи, которое было украшено миллионами цветов и свечей. На свадьбу было приглашено около 1000 гостей, среди которых были болливудские звезды, политики и бизнес-магнаты со всего мира.

Например, на празднике были замечены такие знаменитости, как Бил Гейтс, Марк Цукерберг, Борис Джонсон, Ким Кардашьян, Бейонсе, Дженнифер Лопес и другие. По некоторым оценкам, общая стоимость свадьбы составила более 600 миллионов долларов, что делает ее одной из самых дорогих в истории.

Еще в мае Анант устраивал предсвадебную вечеринку, где для него, Радхики и приглашенной публики выступал Джастин Бибер. По словам инсайдеров, певцу за выступление на мероприятии заплатили около 10 миллионов долларов.

Некоторые интересные детали со свадьбы: