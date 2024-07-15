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Самая дорогая в мире свадьба прошла в Индии. Фото

Общие затраты на празднование, по данным СМИ, составили 600 миллионов долларов

15 июля 2024, 16:28, ИА Амител

Анант Амбани и Радхика Мерчанта / Фото: ТАСС
Анант Амбани и Радхика Мерчанта / Фото: ТАСС

12 июля 2024 года в Индии состоялась роскошная свадьба, которую уже окрестили "свадьбой века". Анант Амбани, младший сын мультимиллиардера Мукеша Амбани, женился на Радхике Мерчант, дочери фармацевтического магната Вирену Мерчанта.

Праздник длился три дня до 14 июля, при этом благоприятные даты для проведения свадьбы выбирались исходя из карт рождения пары. Отметим, что Анант и Радика отмечают свадьбу уже несколько месяцев.

Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчанты / Фото: ТАСС, соцсети

Главная церемония проходила в роскошном поместье семьи Амбани в городе Мумбаи, которое было украшено миллионами цветов и свечей. На свадьбу было приглашено около 1000 гостей, среди которых были болливудские звезды, политики и бизнес-магнаты со всего мира.

Например, на празднике были замечены такие знаменитости, как Бил Гейтс, Марк Цукерберг, Борис Джонсон, Ким Кардашьян, Бейонсе, Дженнифер Лопес и другие. По некоторым оценкам, общая стоимость свадьбы составила более 600 миллионов долларов, что делает ее одной из самых дорогих в истории.

Еще в мае Анант устраивал предсвадебную вечеринку, где для него, Радхики и приглашенной публики выступал Джастин Бибер. По словам инсайдеров, певцу за выступление на мероприятии заплатили около 10 миллионов долларов.

Некоторые интересные детали со свадьбы:

  • невеста Радхика Мерчант была облачена в традиционный индийский наряд лехенга золотого цвета, расшитый драгоценными камнями;
  • жених Анант Амбани был одет в шервани белого цвета;
  • для гостей было предоставлено более 100 люксовых автомобилей и частных самолетов;
  • на свадьбе было подано более 100 различных блюд индийской и международной кухни;
  • в качестве свадебного подарка гостям были преподнесены эксклюзивные украшения и сувениры.
праздники Шоу-бизнес

Комментарии 10

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горожанка

16:44:31 15-07-2024

жесть, а не жених особенно на последней фотке

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Гость

16:52:18 15-07-2024

горожанка (16:44:31 15-07-2024) жесть, а не жених особенно на последней фотке... На последней фотке не жених, а Мукеш Амбани или, более вероятнее, Вирена Мерчанта

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Мусик

16:59:26 15-07-2024

если миротворец на свадьбе - уже весело.
его танец на интро - это что-то с чем-то

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Гость

17:05:40 15-07-2024

В Индии высшая каста входит в "золотой миллиард" всей земли.

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Гость

18:55:12 15-07-2024

Тю! Я думал цыгане.

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Гость

09:16:09 16-07-2024

Гость (18:55:12 15-07-2024) Тю! Я думал цыгане.... Так цыгане и есть индусы, выходцы из провинции Пенджаб.

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Константин

18:55:46 15-07-2024

А где слоны ?

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Гость

20:19:46 15-07-2024

на фото, где две девушки наглядно показано, что балтика нулевочка отличается от балтики тройки(не реклама пива)

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Гость

19:52:23 16-07-2024

Прям видно что она с ним по любви))

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Татьяна

12:59:12 06-08-2024

Потом будут все это делить. Это самая затяжная процедура и потянет на несколько лет лайков, просмотров, и т.д.

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