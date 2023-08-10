Самая мирная профессия: директор алтайской компании поздравил коллег с Днем строителя

В 2023 году профессиональный праздник будут отмечать 13 августа

10 августа 2023, 11:05, ИА Амител LjN8K2iLS

Евгений Горлов / Фото: пресс-служба компании

Если в городе ведется активное строительство, то это значит только одно – он растет и развивается. Именно так сейчас можно сказать и о Барнауле. Так, в 2022 году здесь ввели 560 тыс. квадратных метров жилья, даже больше, чем планировали. На рынке успешно работает множество строительных и других компаний. В их числе и ООО "Научно-производственная компания Сибстройизыскания". В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – директор компании Евгений Горлов рассказал о важности профессии и поздравил коллег.

"Строитель – самая мирная и созидающая профессия. Она становится делом жизни тех, кто более всего ценит стабильность и мир, готов дарить людям результаты своей нелегкой работы", – уверен Евгений Горлов.

Он отметил, что основной потенциал отрасли составляют люди – профессионалы высокого класса, использующие свой опыт и знания для развития строительной индустрии в соответствии с мировыми тенденциями.

"Сотрудники "Научно-производственной компании "Сибстройизыскания" и наши коллеги на протяжении многих лет оттачивают мастерство, постоянно внедряют инновации, чтобы жить и работать было комфортно, надежно, безопасно. Наш благородный труд несет самые важные составляющие счастья – чувство родного дома и уверенность в завтрашнем дне", – добавил директор компании.

Он поздравил работников строительных предприятий, коллег, ветеранов отрасли с наступающим праздником. И пожелал здоровья, успехов и процветания. А еще регулярной сдачи объектов и удовлетворенности своей работой. Ведь каждый, кто работает в этой сфере, своим трудом вносит огромный вклад в развитие Алтайского края, в формирование его достойного облика, делает его привлекательным для туристов и комфортным для населения.

"Мы с вами строим будущее нашей страны, и наша задача – сделать так, чтобы ее облик с годами становился все красивее, чтобы на ее территории появлялись новые крупные промышленные объекты, уютные микрорайоны, зеленые зоны, социальные проекты и развлекательные центры. Результаты нашей работы видят все жители и гости края. Пусть все, что создается вами, радует нас, наших детей и внуков долгие годы", – подчеркнул Евгений Горлов.

ООО "Научно-производственная компания "Сибстройизыскания" проводит весь комплекс изысканий для строительства

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