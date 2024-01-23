Самку марала с детенышем заметили на Телецком озере
Предположительно, животные спасались от волков
23 января 2024, 18:55, ИА Амител
На Телецком озере заметили самку марала и детеныша, которые зашли в воду. Об этом сообщает Mash Siberia.
Госинспектор Виталий Штыков как обычно проводил обход, когда заметил животных. Стал снимать и удивился, что его подпустили очень близко.
Специалист предположил, что звери находились в стрессе, возможно, спасались от волков. Именно по этой причине маралы зашли глубоко в воду, куда не пойдут хищники.
09:07:12 24-01-2024
загнал их в ледяную воду. простудятся.