Самку марала с детенышем заметили на Телецком озере

Предположительно, животные спасались от волков

23 января 2024, 18:55, ИА Амител

На Телецком озере заметили самку марала и детеныша, которые зашли в воду. Об этом сообщает Mash Siberia.

Госинспектор Виталий Штыков как обычно проводил обход, когда заметил животных. Стал снимать и удивился, что его подпустили очень близко.

Специалист предположил, что звери находились в стрессе, возможно, спасались от волков. Именно по этой причине маралы зашли глубоко в воду, куда не пойдут хищники.