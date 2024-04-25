Самокатчика, катающегося на середине дороги, заметили в Барнауле

Горожане устроили спор о том, могут ли самокатчики ездить так же, как и остальные участники движения

25 апреля 2024, 07:55, ИА Амител

Кадр из видео / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле заметили водителя самоката, едущего посередине дороги. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"У меня вопрос к самокатчикам, с какой стати вы считаете себя полноценными участниками дорожного движения? Вы почитайте ПДД", – написала автор сообщения.

Она отметила, что самокатчикам стоит переехать на тротуары, потому что на дорогах, в случае аварии, виноваты будут водители авто.

В комментариях ряд пользователей поддержали высказывание горожанки, но нашлись и те, кто выступил в защиту самокатчиков, заявив, что их выгоняют даже с тротуаров.