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Самокатчика, катающегося на середине дороги, заметили в Барнауле

Горожане устроили спор о том, могут ли самокатчики ездить так же, как и остальные участники движения

25 апреля 2024, 07:55, ИА Амител

Кадр из видео / Фото: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле заметили водителя самоката, едущего посередине дороги. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"У меня вопрос к самокатчикам, с какой стати вы считаете себя полноценными участниками дорожного движения? Вы почитайте ПДД", – написала автор сообщения.

Она отметила, что самокатчикам стоит переехать на тротуары, потому что на дорогах, в случае аварии, виноваты будут водители авто.

В комментариях ряд пользователей поддержали высказывание горожанки, но нашлись и те, кто выступил в защиту самокатчиков, заявив, что их выгоняют даже с тротуаров.

Барнаул Дороги

Комментарии 15

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Гость

08:05:54 25-04-2024

Нужна параллельная вселенная, где будут жить одни самокатчики. И всем будет хорошо

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Гость

08:33:30 25-04-2024

А чем отличается самокат от велосипеда с точки зрения участия в движении

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Гость

09:03:25 25-04-2024

Гость (08:33:30 25-04-2024) А чем отличается самокат от велосипеда с точки зрения участи... скоростью

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Гость

09:06:23 25-04-2024

Гость (08:33:30 25-04-2024) А чем отличается самокат от велосипеда с точки зрения участи... Отличается. Вы посмотрите, как велосипедист едет устойчиво, и как самокатчик виляет, на каждом камешке-выбоине свалиться может. А еще вдвоем мчат.

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Гость

09:12:43 25-04-2024

Гость (08:33:30 25-04-2024) А чем отличается самокат от велосипеда с точки зрения участи... Участием и отличается. На велосипеде не получится отвлечься от руля и педалей.

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Гость

08:39:57 25-04-2024

Нашел в ПДД, от велосипеда они ничем не отличается, также как велосипед может двигаться по правой стороне проезжей части, если параллельно нет тротуара или велосипедной дорожки. Если есть, должен по ним. На фото не понятно, что там есть, но по середине не должен. Хотя если ему надо повернуть налево, то понятно, что с правой полосы он не может

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Прохожий

09:56:15 25-04-2024

Гость (08:39:57 25-04-2024) Нашел в ПДД, от велосипеда они ничем не отличается, также ка... Велосипед - транспортное средство и полноценный участник дорожного движения. А самокат это СИМ, средство индивидуальной мобильности, такое же, как сегвей, инвалидная коляска и т.п.

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Александр

10:32:36 25-04-2024

Гость (08:39:57 25-04-2024) Нашел в ПДД, от велосипеда они ничем не отличается, также ка... если надо повернуть налево то не может, он останавливается у края проезжей части по которой двигается, спешивается и переходит как пешеход

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Гость

08:59:00 25-04-2024

Ещё и водитель нечаянно зацепит и попадёт под уголовка, за травмы. А если нечаянно зацепит авто, то просто повредит железо. Нужен закон, выехал одним телом на самокате, велики, мопеде или мотоцикле на дорогу. То ответственность водителя авто, даже если виноват прилично снижается за травмы. Если остальное он не нарушал. Скорость на 60 км больше, алкоголь, красный светофор и т.п. В общем если грубо не нарушил другие правила, за которые штрафы от 5000 и выше

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Элен без ребят

09:17:04 25-04-2024

почему у самокатчиков инстинкт самосохранения не работает?

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Гость

10:54:38 25-04-2024

Элен без ребят (09:17:04 25-04-2024) почему у самокатчиков инстинкт самосохранения не работает? ... Потому что ДЕБИЛЫ !

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Гость

11:14:21 25-04-2024

Элен без ребят (09:17:04 25-04-2024) почему у самокатчиков инстинкт самосохранения не работает? ... Потому что мышление подростка вне зависимости от их биологического возраста, со всеми вытекающими.

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Гость

10:50:47 25-04-2024

эти долбодятлы и по переходам летят, будто с диареей!

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Гость

12:23:06 25-04-2024

самокат поставил в опасное положение водителей и пешеходов участников дорожного движения? поставил
Имеется регистрация в гаи самоката? Не имеется
Самокат конфискуется а подросток сдается в ближайшее КПЗ для оплаты его родителями штрафа
Где эти действия?

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Гость

07:23:10 26-04-2024

Проблема не в том, как, где, и кто и как долго ездит на них. Все дело в страховке. При дтп возникают сложности со страховкой, которой у самоката нет, ремонтом авто...

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