Самолет Ан-26 "ЮТэйра" совершил жесткую посадку на Ямале

Пострадавшие отделались ушибами

14 июня 2024, 22:15, ИА Амител

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Самолет Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр" совершил жесткую посадку в двух километрах от аэродрома Утренний в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщает "Интерфакс", у судна повреждена носовая часть.

Ан-26 летел чартерным рейсом из Сабетты. Примерно в 13:40 мск при сильном ветре он совершил жесткую посадку неподалеку от аэродрома Утренний. На борту находились 36 человек и пять членов экипажа: трое из них, в том числе двое членов экипажа, пострадали. Они отделались травмами.

По факту происшествия Уральская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовали проверки.