Пилоты приняли решение посадить самолет в поле, так как топливо было на исходе

12 сентября 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самолет "Уральских авиалиний", который утром 12 сентября выполнял рейс из Сочи в Омск, не смог долететь до места назначения и совершил экстренную посадку в поле возле села села Убинское под Новосибирском. Предварительно он подал сигнал тревоги, а потом пропал с радаров. Рассказываем, что известно о ЧП на данный момент.

Что случилось с самолетом?

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 следовал по маршруту Сочи – Омск. На его борту находились 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка, два пилота и четыре бортпроводника. Экипаж воздушного судна подал сигнал тревоги, не выполнив посадку в аэропорту. После этого самолет сменил курс и пропал с радаров, сообщает Ura.news.

Издание "База" пишет, что самолет уже успел выйти на предпосадочную прямую и получил разрешение на посадке, однако после этого экипаж сообщил о неполадках с гидравлической системой, которая используется для управления рулями и стабилизатором, выпуска и уборки шасси, а также иной взлётно-посадочной механизации. Воздушное судно пошло на второй круг.

После этого система не заработала, и пилоты решили лететь в Новосибирск, где полоса для посадки длиннее. В Омске же самолет мог не успеть остановиться и выехать за пределы взлётно-посадочной полосы. Во время полёта к Новосибирску пилоты поняли, что у самолёта недостаточно топлива и решили посадить его в поле.

В пресс-службе аэропорта Новосибирска ТАСС рассказали, что самолет был отправлен на запасную площадку по техническим причинам. Однако в итоге посадка была произведена на грунт в Убинском районе в Новосибирской области в 09:44 по местному времени.

Как уточняет ТАСС со ссылкой главу Убинского района Новосибирской области Олега Конюка, пилоты с воздуха нашли самое большое пшеничное поле, которое есть поблизости, и посадили на него самолет.

На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор. Ведомство установит причины аварийной посадки авиалайнера, пишет НГС. По предварительной версии, гидросистема дала сбой, об этом написал Mash. Губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале уточнил, что возгорания и разрушения фюзеляжа не произошло.

Есть ли пострадавшие?

Нет. По информации МЧС по Новосибирской области, никто не пострадал. К месту приземления выехала оперативная и аэромобильная группы МЧС. По их информации, на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. Однако СМИ приводят данные о 159 пассажирах и 6 членах экипажа.Из самолета все эвакуировались по аварийным трапам. Сейчас их осматривают медики.

Для пассажиров подготовили пункт временного размещения в местном Доме культуры.

Что говорят пассажиры?

Пассажиры рассказали изданию Mash Siberia, что шасси при посадке самолёта заскрипели. При этом паники на борту не было. Выхода пассажиры ждали недолго, и всё прошло спокойно.

Пассажиры также рассказали изданию "Осторожно, новости" , что после посадки люди подошли и поблагодарили экипаж за спасение.

"Объяснили как себя вести в экстренных ситуациях, посадили на поле, отбежали все подальше от самолета, возгорания никакого не было, так, немного один бок закоптился, приехали автобусы, пожарные, ручную кладь спустили, все разобрали всё", – отметила одна из пассажирок.

В ДК пассажирам привезли еду и воду. Планируется запустить для них скоростную электричку в Омск и организовать рейсовые автобусы.

Что это за самолёт?

По информации тг-канала SHOT, самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 2004-го года выпуска. Свой первый полет он совершил ещё 19,5 лет назад. С мая 2013 года он принадлежит "Уральским авиалиниям".