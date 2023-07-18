Самолет рухнул на ангар с людьми в Польше
Погибли пять человек, столько же ранены
18 июля 2023, 08:31, ИА Амител
Кадр: соцсети
В Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми, пишет ТАСС.
Катастрофа произошла в селе Хрцинно, в 40 км от Варшавы.
Воздушное судно использовалось для поднятия в воздух парашютистов. Оно упало во время захода на посадку в сложных погодных условиях. В ангаре в тот момент люди прятались от непогоды.
В итоге погиб пилот и еще четыре человека, пятеро пострадали. Всего в самолете находились три пилота, второй получил ранения, третий не пострадал.
Представитель пожарной охраны назвала предположительной причиной случившегося метеоусловия.
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