Самолет с 30 пассажирами приземлился на реку в Якутии
Пилоты промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы
28 декабря 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пилоты самолета промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы в Якутии и приземлились на замерзшую реку.
Как сообщает Baza, судно Ан-24 "Полярных авиалиний" выполняло рейс Якутск – Зырянка – Среднеколымск, и при заходе на посадку в поселке Зырянка пилоты не увидели полосу.
На борту было 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. По данным SHOT, самолет также уцелел. Правоохранители проводят проверку.
10:54:33 28-12-2023
Купи карту, лапоть )))
11:00:11 28-12-2023
Пилоты промахнулись, отлично, видать начали еще в кабине отмечать Новый год
11:35:47 28-12-2023
да уж, печалька! вот это "профессионализм" - халатность!
12:03:46 28-12-2023
Там впп практически у самой реки,
10:39:13 29-12-2023
уральские авиалинии?