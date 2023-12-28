Самолет с 30 пассажирами приземлился на реку в Якутии

Пилоты промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы

28 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пилоты самолета промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы в Якутии и приземлились на замерзшую реку.

Как сообщает Baza, судно Ан-24 "Полярных авиалиний" выполняло рейс Якутск – Зырянка – Среднеколымск, и при заходе на посадку в поселке Зырянка пилоты не увидели полосу.

На борту было 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. По данным SHOT, самолет также уцелел. Правоохранители проводят проверку.