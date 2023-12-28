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Самолет с 30 пассажирами приземлился на реку в Якутии

Пилоты промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы

28 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пилоты самолета промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы в Якутии и приземлились на замерзшую реку.

Как сообщает Baza, судно Ан-24 "Полярных авиалиний" выполняло рейс Якутск – Зырянка – Среднеколымск, и при заходе на посадку в поселке Зырянка пилоты не увидели полосу.

На борту было 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. По данным SHOT, самолет также уцелел. Правоохранители проводят проверку.

Происшествия самолёт

Комментарии 5

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Гость

10:54:33 28-12-2023

Купи карту, лапоть )))

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Гость

11:00:11 28-12-2023

Пилоты промахнулись, отлично, видать начали еще в кабине отмечать Новый год

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Гость

11:35:47 28-12-2023

да уж, печалька! вот это "профессионализм" - халатность!

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Гость

12:03:46 28-12-2023

Там впп практически у самой реки,

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Гость

10:39:13 29-12-2023

уральские авиалинии?

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