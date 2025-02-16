Самолет с россиянами на 13 часов задержали в Польше без еды и воды
Из-за непогоды в Калининграде самолет не смог приземлиться в аэропорту Храброво
16 февраля 2025, 17:15, ИА Амител
Пассажиры рейса из египетского Шарм-эш-Шейха в Калининград "застряли" в самолете после вынужденной посадки в Польше. Об этом сообщает Baza.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Калининграде самолет не смог приземлиться в аэропорту Храброво, командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в Познани. Польские диспетчеры одобрили посадку.
Однако после приземления пассажирам пришлось провести в самолете более 13 часов. По их словам, польская сторона не предоставила питания и не разрешила покидать борт. Среди пассажиров находились дети, пенсионеры и беременные женщины.
В настоящее время самолет получил разрешение на вылет в Россию.
17:34:21 16-02-2025
Не очень порядочные пшеки, эти гиены Европы по Черчиллю.Им даже детей не жалко, ублюдки шляхетские!
21:13:14 16-02-2025
Горожанин. (17:34:21 16-02-2025) Не очень порядочные пшеки, эти гиены Европы по Черчиллю.Им д... Нас осенью в Барнауле не посадили , отправили в Новосибирск. Мы 8 часов сидели в тех же условиях.
Что про Новосибирцев скажете?
09:36:11 17-02-2025
Горожанин. (17:34:21 16-02-2025) Не очень порядочные пшеки, эти гиены Европы по Черчиллю.Им д... Так поступит любая страна, наша так в первую очередь с самолётом из чужой страны.
Вы про таможню, границу, правила пересечения, визы что-то слышали вообще?
Или по-вашему детям визы не нужны? А за то, что русские люди будут занимать место, пользоваться водой, электричеством и т. п., кто будет платить? Компания — владелец самолёта обязана, но она не оплатила, иначе бы это отразилось в цене билетов. А люди хотят билет как можно дешевле, вот их и делают дешевле.
10:25:26 17-02-2025
дети, пшеки, черчиль...корочка арбузная - вот такие вот слова в голове у бузовой
18:03:19 16-02-2025
Хорошо, что разрешили посадку, недальновидные.. Запас обедов на подобных рейсах - забота хозяина самолета.
09:32:44 17-02-2025
dok_CФ (18:03:19 16-02-2025) Хорошо, что разрешили посадку, недальновидные.. Запас обедо... У обедов, как и у любых продуктов, есть срок годности. Если они не понадобятся, куда девать? А кто платить будет? Правильно, мы с вами, так как они будут включены в стоимость билетов!
21:06:28 17-02-2025
зря им Александр-I конституцию дал...эх зря. да.... поляне древляне славяне - один народ
19:06:28 02-03-2025
Путешественники забыли,что война четвертый год,и все страны поставляют оружие,чтобы убивать наших мужчин и детей. Все возят им деньги. Позорники