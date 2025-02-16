Самолет с россиянами на 13 часов задержали в Польше без еды и воды

Из-за непогоды в Калининграде самолет не смог приземлиться в аэропорту Храброво

16 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Самолет в чистом небе / Фото: amic.ru

Пассажиры рейса из египетского Шарм-эш-Шейха в Калининград "застряли" в самолете после вынужденной посадки в Польше. Об этом сообщает Baza.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Калининграде самолет не смог приземлиться в аэропорту Храброво, командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в Познани. Польские диспетчеры одобрили посадку.

Однако после приземления пассажирам пришлось провести в самолете более 13 часов. По их словам, польская сторона не предоставила питания и не разрешила покидать борт. Среди пассажиров находились дети, пенсионеры и беременные женщины.

В настоящее время самолет получил разрешение на вылет в Россию.