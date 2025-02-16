НОВОСТИПроисшествия

Самолет с россиянами на 13 часов задержали в Польше без еды и воды

Из-за непогоды в Калининграде самолет не смог приземлиться в аэропорту Храброво

16 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Самолет в чистом небе / Фото: amic.ru
Самолет в чистом небе / Фото: amic.ru

Пассажиры рейса из египетского Шарм-эш-Шейха в Калининград "застряли" в самолете после вынужденной посадки в Польше. Об этом сообщает Baza.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Калининграде самолет не смог приземлиться в аэропорту Храброво, командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в Познани. Польские диспетчеры одобрили посадку.

Однако после приземления пассажирам пришлось провести в самолете более 13 часов. По их словам, польская сторона не предоставила питания и не разрешила покидать борт. Среди пассажиров находились дети, пенсионеры и беременные женщины.

В настоящее время самолет получил разрешение на вылет в Россию.

Происшествия самолёт

Комментарии 8

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Горожанин.

17:34:21 16-02-2025

Не очень порядочные пшеки, эти гиены Европы по Черчиллю.Им даже детей не жалко, ублюдки шляхетские!

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Гость

21:13:14 16-02-2025

Горожанин. (17:34:21 16-02-2025) Не очень порядочные пшеки, эти гиены Европы по Черчиллю.Им д... Нас осенью в Барнауле не посадили , отправили в Новосибирск. Мы 8 часов сидели в тех же условиях.
Что про Новосибирцев скажете?

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Гость

09:36:11 17-02-2025

Горожанин. (17:34:21 16-02-2025) Не очень порядочные пшеки, эти гиены Европы по Черчиллю.Им д... Так поступит любая страна, наша так в первую очередь с самолётом из чужой страны.
Вы про таможню, границу, правила пересечения, визы что-то слышали вообще?
Или по-вашему детям визы не нужны? А за то, что русские люди будут занимать место, пользоваться водой, электричеством и т. п., кто будет платить? Компания — владелец самолёта обязана, но она не оплатила, иначе бы это отразилось в цене билетов. А люди хотят билет как можно дешевле, вот их и делают дешевле.

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Гость

10:25:26 17-02-2025

дети, пшеки, черчиль...корочка арбузная - вот такие вот слова в голове у бузовой

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dok_CФ

18:03:19 16-02-2025

Хорошо, что разрешили посадку, недальновидные.. Запас обедов на подобных рейсах - забота хозяина самолета.

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Гость

09:32:44 17-02-2025

dok_CФ (18:03:19 16-02-2025) Хорошо, что разрешили посадку, недальновидные.. Запас обедо... У обедов, как и у любых продуктов, есть срок годности. Если они не понадобятся, куда девать? А кто платить будет? Правильно, мы с вами, так как они будут включены в стоимость билетов!

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Гость

21:06:28 17-02-2025

зря им Александр-I конституцию дал...эх зря. да.... поляне древляне славяне - один народ

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Николаевна

19:06:28 02-03-2025

Путешественники забыли,что война четвертый год,и все страны поставляют оружие,чтобы убивать наших мужчин и детей. Все возят им деньги. Позорники

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