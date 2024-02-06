Самолет с российскими фигуристами выкатился за взлетную полосу
Пассажирам пришлось ждать, пока судно вытащат
06 февраля 2024, 12:16, ИА Амител
Самолет, в котором находились известные российские тренеры по фигурному катанию, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске. Об этом сообщает РИА Новости.
Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за сильной непогоды. В Саранске прошел снегопад, и при торможении после посадки самолет повело влево.
В результате борт зарылся в снег, и пассажирам пришлось ждать, пока его достанут.
В салоне были заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, тренеры Игорь Лютиков и Светлана Соколовская, а также чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов и комментатор Александр Гришин.
Пострадавших нет.
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Коля (13:11:59 06-02-2024) А без фигуристов не выкатился бы?... Это был тройной тулуп!