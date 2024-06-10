Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров

Кроме политика на борту находились еще девять человек

10 июня 2024, 23:45, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: unsplash.com

Самолет, на борту которого находился вице-президент африканского государства Малави Саулос Чилима, пропал с радаров. Как сообщает РБК, об этом пишет BBC со ссылкой на канцелярию президента.

Самолет Сил обороны пропал вскоре после вылета из столицы страны Лилонгве. На борту, кроме политика, было еще девять человек. Президент Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательную операцию. Он также отменил свою запланированную поездку на Багамы.

Малави – государство в Южной Африке, которое граничит с Мозамбиком, Замбией и Танзанией. 51-летний Чилима занимает пост вице-президента страны почти 10 лет, с 2014 года.