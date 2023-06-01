Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Предварительной причиной аварийного сигнала стала частичная потеря управления самолётом — во время рейса Ульяновск— Москва командир "Суперджета" заявил об отказе автопилота

01 июня 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 рейсом из Ульяновска благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Сообщалось, что предварительной причиной аварийного сигнала стала частичная потеря управления самолётом. Во время рейса Ульяновск – Москва командир "Суперджета" заявил об отказе автопилота. Пилоты приняли решение следовать в аэропорт назначения. Вместе с этим была объявлена тревога о посадке самолёта с неисправностью – этого требует регламент.

В результате самолёт сел в 14:39 мск в штатном режиме, пострадавших в результате инцидента нет.