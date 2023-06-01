Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
Предварительной причиной аварийного сигнала стала частичная потеря управления самолётом — во время рейса Ульяновск— Москва командир "Суперджета" заявил об отказе автопилота
01 июня 2023, 20:55, ИА Амител
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 рейсом из Ульяновска благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.
Сообщалось, что предварительной причиной аварийного сигнала стала частичная потеря управления самолётом. Во время рейса Ульяновск – Москва командир "Суперджета" заявил об отказе автопилота. Пилоты приняли решение следовать в аэропорт назначения. Вместе с этим была объявлена тревога о посадке самолёта с неисправностью – этого требует регламент.
В результате самолёт сел в 14:39 мск в штатном режиме, пострадавших в результате инцидента нет.
23:25:11 01-06-2023
Что то то мне не хорошо что то мне не весело...
11:30:18 02-06-2023
зато НАШЕ!