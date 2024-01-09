Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

На борту судна находились 169 пассажиров

09 января 2024, 12:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае. Об этом сообщает Mash.

Борт выполнял рейс Красноярск – Норильск. На борту в момент происшествия находились 169 человек, никто из них не пострадал.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по безопасности полетов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, самолет в ближайшее время отбуксируют к месту стоянки.