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Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

На борту судна находились 169 пассажиров

09 января 2024, 12:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае. Об этом сообщает Mash.

Борт выполнял рейс Красноярск – Норильск. На борту в момент происшествия находились 169 человек, никто из них не пострадал.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по безопасности полетов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, самолет в ближайшее время отбуксируют к месту стоянки.

Красноярский край самолёт

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13:05:07 09-01-2024

Дурацкая ВПП в Норильске

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