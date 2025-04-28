"Самоотверженный труд". Томенко поздравил алтайских медиков скорой помощи с праздником
Губернатор подчеркнул, что на медработниках лежит колоссальная ответственность
28 апреля 2025, 14:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил сотрудников бригад скорой помощи с профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля.
"Это те люди, на помощь которых рассчитываешь в самых сложных, экстренных случаях. А сегодняшний профессиональный праздник – День работников скорой медицинской помощи – хороший повод в очередной раз выразить благодарность и признательность всем, кто работает в этой системе", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Томенко отметил, что алтайские работники скорой помощи получают в год более 700 тысяч вызовов.
"Такая колоссальная ответственность и нагрузка лежит на наших бригадах", – подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что за несколько лет в крае значительно обновили автопарк машин скорой помощи. А также власти региона "внимательно относятся к уровню зарплат тех, кто трудится на скорых".
"Уважаемые сотрудники скорой медицинской помощи! Спасибо вам за ваш самоотверженный труд. Вы всегда можете рассчитывать на помощь правительства края", – отметил Томенко.
15:56:43 28-04-2025
Виктор Петрович сам предлагает помощь. Тогда неплохо было бы хотя питьевой водой обеспечить работников скорой помощи на летний период.
17:37:20 28-04-2025
уважаемые коллеги, с праздником. спасибо и сил вам
13:35:20 29-04-2025
Спасибо Вам!Вы меня спасли!