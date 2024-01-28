Самозанятым могут увеличить пенсии в России

Минтруд предлагает исключить эту категорию из числа работающих пенсионеров

28 января 2024, 10:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Самозанятых, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из числа работающих пенсионеров. Об этом сообщает юрист России Иван Соловьев.

В интервью агентству "Прайм" Соловьев отметил, что соответствующее предложение разработал Минтруд и сейчас инициатива проходит межведомственное согласование. Следующий стадией станет перенаправление в Госдуму.

По мнению юриста, подобные изменения поспособствуют росту числа самозанятых и легализации индивидуального предпринимательства.

Соловьев заявил, что пенсии самозанятых будут индексироваться так же, как и выплаты неработающих пенсионеров. Самозанятые, помимо прочего, смогут претендовать на ряд льгот.