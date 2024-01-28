Самозанятым могут увеличить пенсии в России
Минтруд предлагает исключить эту категорию из числа работающих пенсионеров
28 января 2024, 10:16, ИА Амител
Самозанятых, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из числа работающих пенсионеров. Об этом сообщает юрист России Иван Соловьев.
В интервью агентству "Прайм" Соловьев отметил, что соответствующее предложение разработал Минтруд и сейчас инициатива проходит межведомственное согласование. Следующий стадией станет перенаправление в Госдуму.
По мнению юриста, подобные изменения поспособствуют росту числа самозанятых и легализации индивидуального предпринимательства.
Соловьев заявил, что пенсии самозанятых будут индексироваться так же, как и выплаты неработающих пенсионеров. Самозанятые, помимо прочего, смогут претендовать на ряд льгот.
16:26:18 28-01-2024
Самозанятым могут увеличить пенсии, а могут и не увеличить, а могут и не в России, а могут и не могут.