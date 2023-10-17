Самую красивую сотрудницу исправительных колоний выберут в Алтайском крае

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17 октября 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: одна из участниц конкурса

Первый этап конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов "Мисс УИС" пройдет 19 и 20 октября в Алтайском крае.

Конкурс проводится раз в три года. Участие в нем примут 14 сотрудниц уголовно-исполнительной системы из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Рубцовска и Шипуново.

В первый день конкурса девушки продемонстрируют свои профессиональные навыки: сдадут нормативы по стрельбе и физической подготовке, пройдут тестирование на знание нормативно-правовой базы. Во второй день участницы представят свои таланты в трех творческих конкурсах: "Краса России", "Реклама профессии" (видеоролик) и "Творческий номер" (песня, танец, стихотворение и т.д.). А также будут дефилировать в форменной одежде и вечерних платьях.

Таланты участниц оценит жюри, в состав которого войдут руководители отделов и служб краевого УФСИН, работники культуры и модельной сферы.

Amic является информационным партнером конкурса "Мисс УИС" и объявляет свою номинацию – "Мисс онлайн". Проголосовать за понравившуюся участницу смогут подписчики нашей группы во "ВКонтакте" до 09:00 20 октября по ссылке.