Самую красивую сотрудницу исправительных колоний выберут в Алтайском крае
Определить свою фаворитку можно в социальных сетях amic.ru
17 октября 2023, 13:10, ИА Амител
Первый этап конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов "Мисс УИС" пройдет 19 и 20 октября в Алтайском крае.
Конкурс проводится раз в три года. Участие в нем примут 14 сотрудниц уголовно-исполнительной системы из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Рубцовска и Шипуново.
В первый день конкурса девушки продемонстрируют свои профессиональные навыки: сдадут нормативы по стрельбе и физической подготовке, пройдут тестирование на знание нормативно-правовой базы. Во второй день участницы представят свои таланты в трех творческих конкурсах: "Краса России", "Реклама профессии" (видеоролик) и "Творческий номер" (песня, танец, стихотворение и т.д.). А также будут дефилировать в форменной одежде и вечерних платьях.
Таланты участниц оценит жюри, в состав которого войдут руководители отделов и служб краевого УФСИН, работники культуры и модельной сферы.
Amic является информационным партнером конкурса "Мисс УИС" и объявляет свою номинацию – "Мисс онлайн". Проголосовать за понравившуюся участницу смогут подписчики нашей группы во "ВКонтакте" до 09:00 20 октября по ссылке.
13:18:30 17-10-2023
И на груди её могучей, одна медаль висела кучей ...
13:34:45 17-10-2023
Мисс дубачка 23
16:00:07 17-10-2023
Гость (13:34:45 17-10-2023) Мисс дубачка 23... Долбанись о стену!
18:24:51 17-10-2023
Гость (16:00:07 17-10-2023) Долбанись о стену!... Сама долбанись
14:37:03 17-10-2023
И для чего? Какая заслуга их в этом? Может их лучше оценивать по деловым качествам?
15:40:13 17-10-2023
А почему бы и нет! Девушки в форме - очень даже красиво!
15:54:43 17-10-2023
Яяя (15:40:13 17-10-2023) А почему бы и нет! Девушки в форме - очень даже красиво!... Так считают только мазохисты, но большинство видят женщину матерью и как хранительницу домашнего очага.
16:01:14 17-10-2023
Гость (15:54:43 17-10-2023) Так считают только мазохисты, но большинство видят женщину м... Можно и погоны носить, и матерью хорошей быть, и красоткой, и хранительницей очага. Возможности женщин безграничны.
22:12:07 17-10-2023
Гость (16:01:14 17-10-2023) Можно и погоны носить, и матерью хорошей быть, и красоткой, ... Ошибаетесь! Либо служба, либо семья. Что-то одно.
18:57:27 19-10-2023
Яяя (15:40:13 17-10-2023) А почему бы и нет! Девушки в форме - очень даже красиво!... красиво - это ухоженная девушка. Для разнообразия, можно и в форме.
15:46:16 17-10-2023
Как не крути, а девушкам форма очень идёт!
15:46:32 17-10-2023
Симпотные такие , я б в жЮри посидел
15:49:14 17-10-2023
Это что за милашки у нас тут?) С такими личиками и на Мисс Россия участвовать можно
15:50:36 17-10-2023
Гость (14:37:03 17-10-2023) И для чего? Какая заслуга их в этом? Может их лучше оцениват... Так первый день и будет посвящен оценке их профессиональных качеств.
16:20:03 17-10-2023
Где самые красивые девчонки? В тюрьме)))
10:17:29 18-10-2023
Блин, они и так большую часть времени проводят вне работы, то в декрете, то дети болеют, то ещё что-то. А зп им идёт, звёздочки на погоны добавляются, пока их работу делают другие. Охота красоваться - идите на гражданку работать, устроили цирк какой-то.
13:50:35 18-10-2023
как породистых собак или лошадей оценивают. тьфу. как самим участницам-то не противно? вроде не инстакуры и мозги должны присутствовать?