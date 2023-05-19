Самые мягкие, упругие и ароматные. Как в Барнауле выбирали лучшего пекаря

Пекари со всего Алтайского края выясняли, у кого самые лучшие булочки

19 мая 2023, 06:50, ИА Амител

























































































Конкурс "Лучший пекарь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Профессиональные пекари сразились в мастерстве выпечки 17 мая в Барнауле. На базе гипермаркета "Ашан" в шестой раз прошёл краевой конкурс "Лучший по профессии" в номинации "Лучший пекарь". Участники должны были здесь продемонстрировать свои теоретические знания и, конечно же, практические. Задачей в этом году стало приготовление нарезного батона, халы плетёной и слойки свердловской.

Организаторы каждый год стараются придумывать новые задания. И батон, и слойка требуют мастерства, чтобы правильно подготовить тестовую заготовку, сделать надрезы. Касательно халы, её нужно правильно сплести из трёх или четырёх жгутов теста, что достаточно сложно.

"Мы смотрим на подготовку участников, их знания, умения, отношение к хлебу, гигиене, как умеют работать руками. Существует целая наука, как нужно оценивать вкус, этому нужно учиться. Не все люди это могут. Нужно уметь отличать оттенки вкуса, хлеб может быть невыброженым, например", – рассказывает председатель жюри, вице-президент Российского союза пекарей Сергей Краус.

В качестве домашнего задания участники конкурса представили на суд жюри хлеб из пшеничной муки первого сорта и хлеб для здорового питания.





















Оценка домашнего задания / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Всего на площадке встретились 11 участников от 9 предприятий Барнаула, Алейска, Новоалтайска, Тальменского и Троицкого районов. По итогам будут определены три победителя, которые получат денежные премии в размере 70, 60 и 50 тысяч рублей.