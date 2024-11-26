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Самые народные. Кто победил в премии "Народный знак качества" в 2024 году?

Публикуем список победителей

26 ноября 2024, 21:05, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева
"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

В Алтайском крае завершилась масштабная премия для бизнеса "Народный знак качества". Более 22 тысяч человек проголосовали и выбрали самые любимые компании. Только что в концертном зале "Сибирь" завершилась церемония награждения. И только сейчас предпринимательское сообщество региона узнало, кто же победил. До этого организаторы раскрыли только тройки финалистов в каждой номинации. Вот они, самые народные по версии премии "Народный знак качества" в 2024 году. 

Победители "Народного знака качества" в 2024 году. Открытые номинации: 

  • "Официальный автодилер" – "Грузовой центр "Медведь";
  • "Автосалон" – Автоцентр АНТ;
  • "Автосервис" – Ivanor ("Иванор");
  • "Малоэтажное строительство" – Холдинг "Алтайлес";
  • "Застройщик" – "Жилищная инициатива";
  • "Стройка и ремонт" – "Лемана Про";
  • "Медцентр" – консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье";
  • "Производитель продуктов питания" – "Белый замок";
  • "Продовольственная торговая сеть" – Алейский мясокомбинат;
  • "Ресторан и кафе" – гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф");
  • "Фастфуд и доставка" – "Гриль №1";
  • "Производитель промышленных товаров" – "Стройберг";
  • "Непродовольственная торговая сеть" – магазин "Новэкс";
  • "Мой бизнес" – магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай";
  • "Центр дополнительного образования" – "Академия шахмат";
  • "Спортивный клуб" – GravityFit ("Гравити Фит");

Победители "Народного знака качества" в 2024 году. Закрытые номинации: 

  • "Народная любовь года" – Алейский мясокомбинат. Эта компания набрала наибольшее количество голосов в 2024 году среди всех остальных участников.
  • "Персона Business FM Барнаул" – Екатерина Серебрякова, директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых". В номинацию вошли компании, руководители которых стали гостями эфира радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ, на волне 90,7 FM). Они рассказали, как создавали свои компании, как собирали команду, чем увлекаются и какими принципами руководствуются. Победителя выбирали сами бизнесмены;
  • "Ньюсмейкер года" – МегаФон. Именно эта компания имеет наибольшее число упоминаний в материалах amic.ru за последний год;
  • "Рекламодатель года" – "Барнаул Моторс". Эта компания активнее остальных размещала рекламные материалы на площадках Медиагруппы FM-Продакшн в Барнауле, Бийске, Рубцовске или Горно-Алтайске – радио, информационные порталы, диджитал за последний год. 

Подробнее о том, как прошла премия, смотрите в трансляции на amic.ru.

Народный знак качества
Читайте также в сюжете: Народный знак качества – 2024

Комментарии 3

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Гость

00:03:13 27-11-2024

Со спортивным клубом сильно напутано

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Элен без ребят

08:32:25 27-11-2024

Гость (00:03:13 27-11-2024) Со спортивным клубом сильно напутано ... и с Лемана тоже. мой коммент про "народность" которого не пропускают. .

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Гость

09:11:39 27-11-2024

Какой штат сотрудников всех компаний которые участвуют интересно.
Там один Новэкс чего стоит.

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