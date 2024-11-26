Самые народные. Кто победил в премии "Народный знак качества" в 2024 году?
Публикуем список победителей
26 ноября 2024, 21:05, ИА Амител
В Алтайском крае завершилась масштабная премия для бизнеса "Народный знак качества". Более 22 тысяч человек проголосовали и выбрали самые любимые компании. Только что в концертном зале "Сибирь" завершилась церемония награждения. И только сейчас предпринимательское сообщество региона узнало, кто же победил. До этого организаторы раскрыли только тройки финалистов в каждой номинации. Вот они, самые народные по версии премии "Народный знак качества" в 2024 году.
Победители "Народного знака качества" в 2024 году. Открытые номинации:
- "Официальный автодилер" – "Грузовой центр "Медведь";
- "Автосалон" – Автоцентр АНТ;
- "Автосервис" – Ivanor ("Иванор");
- "Малоэтажное строительство" – Холдинг "Алтайлес";
- "Застройщик" – "Жилищная инициатива";
- "Стройка и ремонт" – "Лемана Про";
- "Медцентр" – консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье";
- "Производитель продуктов питания" – "Белый замок";
- "Продовольственная торговая сеть" – Алейский мясокомбинат;
- "Ресторан и кафе" – гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф");
- "Фастфуд и доставка" – "Гриль №1";
- "Производитель промышленных товаров" – "Стройберг";
- "Непродовольственная торговая сеть" – магазин "Новэкс";
- "Мой бизнес" – магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай";
- "Центр дополнительного образования" – "Академия шахмат";
- "Спортивный клуб" – GravityFit ("Гравити Фит");
Победители "Народного знака качества" в 2024 году. Закрытые номинации:
- "Народная любовь года" – Алейский мясокомбинат. Эта компания набрала наибольшее количество голосов в 2024 году среди всех остальных участников.
- "Персона Business FM Барнаул" – Екатерина Серебрякова, директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых". В номинацию вошли компании, руководители которых стали гостями эфира радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ, на волне 90,7 FM). Они рассказали, как создавали свои компании, как собирали команду, чем увлекаются и какими принципами руководствуются. Победителя выбирали сами бизнесмены;
- "Ньюсмейкер года" – МегаФон. Именно эта компания имеет наибольшее число упоминаний в материалах amic.ru за последний год;
- "Рекламодатель года" – "Барнаул Моторс". Эта компания активнее остальных размещала рекламные материалы на площадках Медиагруппы FM-Продакшн в Барнауле, Бийске, Рубцовске или Горно-Алтайске – радио, информационные порталы, диджитал за последний год.
Подробнее о том, как прошла премия, смотрите в трансляции на amic.ru.
00:03:13 27-11-2024
Со спортивным клубом сильно напутано
08:32:25 27-11-2024
Гость (00:03:13 27-11-2024) Со спортивным клубом сильно напутано ... и с Лемана тоже. мой коммент про "народность" которого не пропускают. .
09:11:39 27-11-2024
Какой штат сотрудников всех компаний которые участвуют интересно.
Там один Новэкс чего стоит.