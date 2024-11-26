Самые народные. Кто победил в премии "Народный знак качества" в 2024 году?

Публикуем список победителей

26 ноября 2024, 21:05, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

В Алтайском крае завершилась масштабная премия для бизнеса "Народный знак качества". Более 22 тысяч человек проголосовали и выбрали самые любимые компании. Только что в концертном зале "Сибирь" завершилась церемония награждения. И только сейчас предпринимательское сообщество региона узнало, кто же победил. До этого организаторы раскрыли только тройки финалистов в каждой номинации. Вот они, самые народные по версии премии "Народный знак качества" в 2024 году.

Победители "Народного знака качества" в 2024 году. Открытые номинации:

"Официальный автодилер" – "Грузовой центр "Медведь" ;

; "Автосалон" – Автоцентр АНТ ;

; "Автосервис" – Ivanor ("Иванор");

("Иванор"); "Малоэтажное строительство" – Холдинг "Алтайлес" ;

; "Застройщик" – "Жилищная инициатива" ;

; "Стройка и ремонт" – "Лемана Про" ;

; "Медцентр" – консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье" ;

; "Производитель продуктов питания" – "Белый замок" ;

; "Продовольственная торговая сеть" – Алейский мясокомбинат ;

; "Ресторан и кафе" – гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф");

("Шашлыкофф"); "Фастфуд и доставка" – "Гриль №1" ;

; "Производитель промышленных товаров" – "Стройберг" ;

; "Непродовольственная торговая сеть" – магазин "Новэкс" ;

; "Мой бизнес" – магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай" ;

; "Центр дополнительного образования" – "Академия шахмат" ;

; "Спортивный клуб" – GravityFit ("Гравити Фит");

Победители "Народного знака качества" в 2024 году. Закрытые номинации:

"Народная любовь года" – Алейский мясокомбинат . Эта компания набрала наибольшее количество голосов в 2024 году среди всех остальных участников.

. Эта компания набрала наибольшее количество голосов в 2024 году среди всех остальных участников. "Персона Business FM Барнаул" – Екатерина Серебрякова , директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых". В номинацию вошли компании, руководители которых стали гостями эфира радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ, на волне 90,7 FM). Они рассказали, как создавали свои компании, как собирали команду, чем увлекаются и какими принципами руководствуются. Победителя выбирали сами бизнесмены;

, директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых". В номинацию вошли компании, руководители которых стали гостями эфира радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ, на волне 90,7 FM). Они рассказали, как создавали свои компании, как собирали команду, чем увлекаются и какими принципами руководствуются. Победителя выбирали сами бизнесмены; "Ньюсмейкер года" – МегаФон . Именно эта компания имеет наибольшее число упоминаний в материалах amic.ru за последний год;

. Именно эта компания имеет наибольшее число упоминаний в материалах amic.ru за последний год; "Рекламодатель года" – "Барнаул Моторс". Эта компания активнее остальных размещала рекламные материалы на площадках Медиагруппы FM-Продакшн в Барнауле, Бийске, Рубцовске или Горно-Алтайске – радио, информационные порталы, диджитал за последний год.

Подробнее о том, как прошла премия, смотрите в трансляции на amic.ru.