Самые спортивные. Как барнаульцы побили рекорд по самым массовым отжиманиям

Побить рекорд пришли люди всех возрастов: бабушки и дедушки, родители со своими детьми, подростки и студенты

14 августа 2023, 11:15, ИА Амител





























































Массовые отжимания в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Погода не испугала любителей спорта, которые собрались 12 августа для установления рекорда по самому массовому выполнению нормативов ГТО в России. Участниками стали не только жители Барнаула, но и Республики Алтай. Также со всего города собрались спортивные школы, творческие коллективы и благотворительные организации.

На сцене выступали артисты с вокальными номерами, чтобы поддержать боевой дух спортсменов и любителей спорта. Перед сдачей ГТО вместе с тренерами участники смогли хорошенько размяться под танцевальную музыку, а затем состоялся самый волнительный момент: сдача ГТО по отжиманиям.

Главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко лично приехал в краевую столицу для фиксирования рекорда. В Парке спорта А. Смертина собралось 3635 участников и большая группа поддержки. Благодаря такому большому количеству пришедших Барнаулу удалось стать рекордсменами России в данной спортивной категории.