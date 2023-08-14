Самые спортивные. Как барнаульцы побили рекорд по самым массовым отжиманиям
Побить рекорд пришли люди всех возрастов: бабушки и дедушки, родители со своими детьми, подростки и студенты
14 августа 2023, 11:15, ИА Амител
Погода не испугала любителей спорта, которые собрались 12 августа для установления рекорда по самому массовому выполнению нормативов ГТО в России. Участниками стали не только жители Барнаула, но и Республики Алтай. Также со всего города собрались спортивные школы, творческие коллективы и благотворительные организации.
На сцене выступали артисты с вокальными номерами, чтобы поддержать боевой дух спортсменов и любителей спорта. Перед сдачей ГТО вместе с тренерами участники смогли хорошенько размяться под танцевальную музыку, а затем состоялся самый волнительный момент: сдача ГТО по отжиманиям.
Главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко лично приехал в краевую столицу для фиксирования рекорда. В Парке спорта А. Смертина собралось 3635 участников и большая группа поддержки. Благодаря такому большому количеству пришедших Барнаулу удалось стать рекордсменами России в данной спортивной категории.
13:04:47 14-08-2023
А какой был рекорд, что его побили? 9 отжиманий?))) Как у нас любят показуху!
14:21:03 14-08-2023
Как мне теперь развидеть этих стрёмных поющих тёток?
15:38:25 14-08-2023
И зачем это все было ? Я смысла не пойму данного действия
16:52:51 14-08-2023
Гость (15:38:25 14-08-2023) И зачем это все было ? Я смысла не пойму данного действия... Типа движ такой для народа. Чтобы мысли в голову не заходили ненужные. Хлеба и зрелищ, всё что нужно.
20:20:50 14-08-2023
Чистой воды показуха для громких и бодрых отчётов наверх. Реальный пример: в одной известной компании организовали акцию "найди свой счастливый час" для развития регулярных занятий физкультурой. Из многотысячного коллектива в минувшем году зарегистрировались 300 человек -менее двух процентов, из которых норматив выполнили лишь каждый пятый. В году нынешнем желающих оказалось и того меньше. Эти данные были приведены в корпоративном издании. Вот истинное количество занимающихся в нашем городе.