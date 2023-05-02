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Самые яркие образы из коллекций Валентина Юдашкина

Знаменитый модельер скончался на 60-м году жизни

02 мая 2023, 18:18, ИА Амител

Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин скончался от рака. Об этом стало известно 2 мая. По сообщениям СМИ, дизайнер боролся с тяжёлой болезнью последние несколько лет. 

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в Баковке Московской области. Окончил Московский индустриальный техникум. Первую коллекцию представил в 1991 году в Париже. Дважды становился создателем костюмов для олимпийской сборной России.

Он был один из немногих русских модельеров, признанных европейскими и мировыми подиумами.  Его наряды носили звёзды шоу-бизнеса, театра и кино.

Собрали яркие образы из его коллекций. 

Россия культура

Комментарии 2

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Гость

21:06:45 02-05-2023

Так себе. Армия должна иметь самостоятельную школу моделирования одежды воинов а не тратить миллиарды на то чтобы нанять попсу. Сильно розцвечены и росфуфырены как павлины или попугаи.

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Гость

10:09:55 03-05-2023

Где , в каком ГУМе можно купить его вещи из массового производства для народа? Мюсье было интересно посмотреть , что такое носят русские кроме калош .

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