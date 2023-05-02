Знаменитый модельер скончался на 60-м году жизни

02 мая 2023, 18:18, ИА Амител





















Коллекции Валентина Юдашкина / Фото: ТАСС

Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин скончался от рака. Об этом стало известно 2 мая. По сообщениям СМИ, дизайнер боролся с тяжёлой болезнью последние несколько лет.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в Баковке Московской области. Окончил Московский индустриальный техникум. Первую коллекцию представил в 1991 году в Париже. Дважды становился создателем костюмов для олимпийской сборной России.

Он был один из немногих русских модельеров, признанных европейскими и мировыми подиумами. Его наряды носили звёзды шоу-бизнеса, театра и кино.





Валентин Юдашкин / Фото: ТАСС

Собрали яркие образы из его коллекций.