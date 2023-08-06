Самый большой солнечный телескоп в Евразии начали строить возле Байкала

Использовать его планируют уже в 2030 году

06 августа 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На территории Саянской солнечной обсерватории в Бурятии строят самый большой солнечный телескоп в Евразии. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) Сергей Олемской.

Отмечается, что солнечные телескопы используются для наблюдения за верхним слоем звездной атмосферы (солнечной короной) вне затмений.

Олемской добавил, что новая техника позволит получать уникальные данные о магнитных полях и солнечной активности.

Проектирование телескопа завершили в прошлом году, а начать его использование планируют уже в 2030 году.