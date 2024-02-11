Самый дорогой алтайский хлеб оказался самым богатым на добавки

Эксперты нашли в нем соевый белок, аскорбиновую кислоту, растительное масло, даже немного спирта

11 февраля 2024, 16:35, ИА Амител

Хлеб в тостере / Фото: pxhere.com

Самый дорогой хлеб, представленный в розничных магазинах, оказался самым богатым на добавки. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Специалисты из АлтГТУ нашли в нем соевый белок, аскорбиновую кислоту, растительное масло, даже немного спирта. Последний ингредиент используется для того, чтобы делать хлеб сминаемым и похожим на губку.

Отмечается, что самый недорогой хлеб занял второе место по усваиваемости, а хлеб из самой маленькой пекарни и вовсе оказался вне конкуренции.

По количеству пекарен и хлебозаводов на душу населения Алтайский край занимает 13-е место в стране.