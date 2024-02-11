Самый дорогой алтайский хлеб оказался самым богатым на добавки
Эксперты нашли в нем соевый белок, аскорбиновую кислоту, растительное масло, даже немного спирта
11 февраля 2024, 16:35, ИА Амител
Хлеб в тостере / Фото: pxhere.com
Самый дорогой хлеб, представленный в розничных магазинах, оказался самым богатым на добавки. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Специалисты из АлтГТУ нашли в нем соевый белок, аскорбиновую кислоту, растительное масло, даже немного спирта. Последний ингредиент используется для того, чтобы делать хлеб сминаемым и похожим на губку.
Отмечается, что самый недорогой хлеб занял второе место по усваиваемости, а хлеб из самой маленькой пекарни и вовсе оказался вне конкуренции.
По количеству пекарен и хлебозаводов на душу населения Алтайский край занимает 13-е место в стране.
16:46:03 11-02-2024
Какая власть - такой и хлеб.В горде никто ни чем из руководства не занимается.
11:08:51 12-02-2024
Гость (16:46:03 11-02-2024) Какая власть - такой и хлеб.В горде никто ни чем из руководс... Качеством продуктом точно никто не занимается! Где Роспотребнадзор???? АУ!
11:46:46 12-02-2024
Гость (11:08:51 12-02-2024) Качеством продуктом точно никто не занимается! Где Роспотреб... хоть один человек обратил внимание на самое главное
17:46:48 11-02-2024
Такое впечатление что городом ни кто не управляет.
11:08:10 12-02-2024
Это (17:46:48 11-02-2024) Такое впечатление что городом ни кто не управляет. ... Безнаказанность порождает беспредел, произвол! И судя по всему, это кому-то выгодно?!!
11:08:12 12-02-2024
Это (17:46:48 11-02-2024) Такое впечатление что городом ни кто не управляет. ... Безнаказанность порождает беспредел, произвол! И судя по всему, это кому-то выгодно?!!
18:08:04 11-02-2024
Они занимваюся... Улучшением ссобственного благополучия
18:08:41 11-02-2024
Из пекарен хлеб тоже не очень. То дрожжей много, то мука плохая. Гарантия качества хлеба - хлебопечка, а муку подберете опытным путем, чтоб не сошло за рекламу
00:08:33 12-02-2024
В магазинах (хлеб с хлебозаводов) качество хлеба - это ужос тихий. С пекарен может чуть лучше, но тоже нужно искать, выбирать. Раньше были ГОСТы и был вкусный хлеб. Сегодня, увы...качество хлеба низкое. Сами выпекаем хлеб (дрожжевой и на закваске) в пекарне крайне редко покупаем.
05:16:32 12-02-2024
Самый лучший мэр, про которого ничего не слышно, а вице-мэры сидят за взятки. а самый лучший хлеб содержит весь спектр периодической таблицы Менделеева: сорбат калия от плесени, бета каротин для цвета, ароматизатор Свежесть для запаха, аскорбиновую кислоту от картофельной палочки, всегда хорошо выглядит, хранится 3 месяца после дефростации, хорошо пахнет и не плесневеет, нарезан, упакован и пахнет апельсином.
07:31:01 12-02-2024
В очередной раз смеюсь с комментариев и комментаторов) ну у вас же вкусовые рецепторы во рту не атрофировались - ну просто попробовать один раз хлеб, и достаточно чтобы понять вкусный он или нет. И перестать покупать хлеб плохого качества. Живу в центре, рядом два места где пекут великолепный хлеб, даже получше советского свежезавезенного в магазин) Я помню белый за 20 копеек, потом он стал стоить 24 копейки. Помню свежий хлеб в Затоне, который вкупе со свеженадоенным молоком, которое бабушки близ пристани продавали, уходил на ура. Но и нынешний хлеб есть просто мега-вкусный!
09:54:03 12-02-2024
Гость (07:31:01 12-02-2024) В очередной раз смеюсь с комментариев и комментаторов) ну у ... Глутамат вам в помощь...
11:10:28 12-02-2024
Удивился, когда в продукции "Русского хлеба" - пальма! А некоторые производители, использовав пальму, в составе не пишут! Добросовестных производителей почти не осталось!
13:13:36 12-02-2024
Так Путин же запретил их проверять! Травите людей как хотите ничего вам за это не будет
15:56:40 12-02-2024
недавно в Магните купила хлеб на ощупь и внешний вид, но дату не посмотрела, тк хлеб был супермягкий и выглядел свежим. дома он пролежал неделю, хотела отдать гулям, если плесенью не покрылся, а он как зайка лежит и пышет свежестью. посмотрела на дату, а у него срок годности месяц! даже гулям не стала отдавать, захоронила в мусорном баке, как ядерные отходы. вот из чего они его делают? в составе мука-вода, соль-сахар))