Самый лучший день: горячий фотоотчет со дня рождения DFM Барнаул

Sup DJ Dance* прошел, а эмоции от него все еще согревают слушателей волны 102.4

17 августа 2023, 16:29, ИА Амител LjN8Jx522













































День рождения DFM Барнаул / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Радио DFM Барнаул опубликовало большой фотоотчет с крутой вечеринки по случаю своего дня рождения. Кстати, уже 17-го.

Почти совершеннолетняя радиостанция отмечала праздник со своими слушателями. Они вместе с ведущими Максом Конаковым и Катей Майер устраивали гонки на сапбордах и много чего интересного.

Если в этом году вы пропустили это зажигательное событие, то обязательно подпишитесь на уведомления в группе радиостанции, чтобы больше не пропускать праздники и всегда быть в курсе розыгрышей классных подарков от партнеров DFM*.

* Sup DJ Dance (Сап ДиДжей Денс), DFM (ДиЭфЭм).

ИП Шаповалова А. Д.

Реклама