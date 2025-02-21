Самый высокий человек России из Новосибирска раскрыл тайну своего "двойного" дня рождения

Баскетболист и актер Павел Подкользин переделал свидетельство о рождении

21 февраля 2025, 19:58, ИА Амител

Павел Подкользин / Фото: соцсети / "КП-Новосибирск"

Павел Подкользин – самый высокий человек России. Уже в 10 лет он вырос до 190 см, в 13-летнем возрасте был почти двухметровым, а к 20 годам его рост достиг 223 см. Если бы не медицинское вмешательство, возможно, он продолжил бы расти. В прошлом он был успешным баскетболистом, а теперь пробует себя в кино. О своей удивительной истории Павел Подкользин рассказал "КП-Новосибирск".

Подкользин известен как обладатель Кубка России, серебряный призер чемпионата Европы и финалист НБА в составе Dallas Mavericks. Недавно ему исполнилось 40 лет, но отмечать юбилей он не стал, считая это плохой приметой. Причем и встретил он 40-летие не в тот день, который указан в Википедии.

"Когда я поехал на чемпионат России, тренер набирал в сборную игроков по году рождения. Мне чуть-чуть не хватало. Но надо было попасть в сборную. Я родился в конце декабря 1984 года, мне добавили 20 дней, и так официально я стал моложе. Свидетельство переделать было не тяжело, пока я паспорт не получил. Такое было раньше в порядке вещей. Но день рождения я отмечаю свой настоящий, 25 декабря", – рассказал он.

Подкользин признается, что его рост с детства создавал определенные трудности, особенно в поиске одежды и обуви.

"Сейчас мой размер ноги 53 или 53,5. И это еще далеко не самый большой! Стало легко в 2000-х, когда появилась возможность заказывать одежду по интернету. В подростковые годы я нашел человека, изготовившего колодки для меня. Их я потом отдавал на завод, и там мне шили по ним обувь. Одежду тоже приходилось шить по меркам", – поделился он.

Несмотря на внушительные – в хорошем смысле этого слова – габариты, спортсмен любит пешие прогулки и часто гуляет в парках Новосибирска.

"На самом деле, я бы выбрал другую улицу. Но интересно посмотреть, что из улицы Ленина выйдет. Мне очень нравится парк "Березовая роща" – и летом, и зимой. Жду, когда его отремонтируют и сделают очень хороший парк", – говорит он.

После завершения спортивной карьеры Подкользин неожиданно для себя оказался в кино. Его заметили режиссеры сериала "1703", просто введя в поисковик запрос "самый высокий человек". Он сыграл преступника Сашу Единорога, а затем получил роли в "Последнем богатыре" и фильме-сказке "Маша и медведи".

"Я играю человека-камня, человека-гору. Надели на меня костюм из пеноплекса. Очень долго я ездил и примерял этот костюм в Москве, а потом ехал в нем в лес под Тверь, где проходили съемки", – рассказал Подкользин.

Интересно, что хотя баскетбол остается важной частью жизни Подкользина, известный фильм "Движение вверх" он так и не посмотрел. Зато с удовольствием прочел одноименную книгу Сергея Белова — и всем рекомендует.