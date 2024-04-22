Ученые прогнозируют солнечные вспышки самого высокого уровня

22 апреля 2024, 12:20, ИА Амител

Вспышки на Солнце / Фото: pixhere.com

Сильная магнитная буря, которую зарегистрировали на Земле в ночь с 19 на 20 апреля, может повториться. В ближайшие дни ожидается самый высокий риск солнечных вспышек наивысшего класса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

О том, ждать ли магнитную бурю уже 22 апреля, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 22 апреля ожидается мощная магнитная буря? Не совсем. Точного прогноза на магнитную бурю нет. Их вообще трудно предсказать – порой информация о шторме появляется лишь за пару часов до начала. Поэтому ученые лишь оценивают вероятность бури исходя из анализа магнитосферы.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 22 апреля 2024 года? 22 апреля магнитосфера будет относительно спокойной. По данным лаборатории , сила геомагнитных возмущений будет колебаться от 2 до 3 баллов. Это "зеленый" уровень активности, который не представляет угрозы для человека.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же случится 22 апреля? Ученые Лаборатории солнечной астрономии оценивают вероятность магнитной бури 22 апреля в 5%. Вероятность сильного геомагнитного шторма минимальна – 1%.

4 Какого числа будет следующая магнитная буря? Как мы уже писали, заранее предсказать магнитную бурю очень трудно. Но ученые прогнозируют, что 26 и 27 апреля уровень угрозы поднимется до "желтого" – возмущения будут достигать четырех баллов. Соответственно, и вероятность магнитной бури в эти дни увеличится. Впрочем, магнитосфера порой меняется очень быстро. Тем более что риск вспышек на Солнце очень велик. Поэтому в любой момент прогноз может ухудшиться.