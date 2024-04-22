Самый высокий уровень опасности. Будет ли магнитная буря 22 апреля 2024 года?
Ученые прогнозируют солнечные вспышки самого высокого уровня
22 апреля 2024, 12:20, ИА Амител
Вспышки на Солнце / Фото: pixhere.com
Сильная магнитная буря, которую зарегистрировали на Земле в ночь с 19 на 20 апреля, может повториться. В ближайшие дни ожидается самый высокий риск солнечных вспышек наивысшего класса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
О том, ждать ли магнитную бурю уже 22 апреля, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что 22 апреля ожидается мощная магнитная буря?
Не совсем. Точного прогноза на магнитную бурю нет. Их вообще трудно предсказать – порой информация о шторме появляется лишь за пару часов до начала.
Поэтому ученые лишь оценивают вероятность бури исходя из анализа магнитосферы.
2
Какой будет геомагнитная обстановка 22 апреля 2024 года?
22 апреля магнитосфера будет относительно спокойной. По данным лаборатории, сила геомагнитных возмущений будет колебаться от 2 до 3 баллов. Это "зеленый" уровень активности, который не представляет угрозы для человека.
3
Какова вероятность, что магнитная буря все же случится 22 апреля?
Ученые Лаборатории солнечной астрономии оценивают вероятность магнитной бури 22 апреля в 5%. Вероятность сильного геомагнитного шторма минимальна – 1%.
4
Какого числа будет следующая магнитная буря?
Как мы уже писали, заранее предсказать магнитную бурю очень трудно. Но ученые прогнозируют, что 26 и 27 апреля уровень угрозы поднимется до "желтого" – возмущения будут достигать четырех баллов. Соответственно, и вероятность магнитной бури в эти дни увеличится.
Впрочем, магнитосфера порой меняется очень быстро. Тем более что риск вспышек на Солнце очень велик. Поэтому в любой момент прогноз может ухудшиться.
5
Что делать, чтобы во время магнитной бури не стало плохо?
Врачи рекомендуют не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, побольше двигаться и пить достаточно воды. Также следует хорошо высыпаться. В общем, организм должен быть в тонусе, чтобы никакие магнитные бури были не страшны.
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