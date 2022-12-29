Санация банка «Открытие» стала одним из самых успешных проектов на российском финансовом рынке

Об этом сообщил президент банка «Открытие» Михаил Задорнов

29 декабря 2022, 12:01, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на пресс-конференции в Москве подвел итоги пятилетней работы по санации (финансовому оздоровлению) группы «Открытие» и её превращению в один из самых прибыльных и ликвидных финансовых активов России. 27 декабря Банк России объявил о завершении сделки по выходу из капитала банка и продаже «Открытия» банку ВТБ за 340 млрд рублей.

Задорнов отметил, что активы группы «Открытие» за пять лет выросли в полтора раза — с 2,5 трлн до 3,8 трлн рублей. Денежный капитал группы на конец 2022 года составил около 500 млрд рублей против 57 млрд рублей в момент передачи банка на санацию в августе 2017 года. С 2018 года банк и группа ежегодно зарабатывали чистую прибыль для своего акционера — Банка России. Совокупная прибыль группы «Открытие» за эти годы по международным стандартам финансовой отчетности превысила 210 млрд рублей.

За пять лет на базе банка «Открытие» сформировали одну из крупнейших банковских финансовых групп России. Интеграция ИТ-ландшафта и вывод нецелевых ИТ-систем позволили уменьшить их количество в два с половиной раза — с 550 до 220. Банк увеличил доли рынка во всех сегментах кредитования. Объем выдачи ипотечных кредитов за пять лет вырос более чем в шесть раз — с 30 млрд до 185 млрд рублей.

Кроме того, группа «Открытие» является одним из крупных и эффективных российских налогоплательщиков. Рост поступлений в бюджет от бизнеса группы «Открытие» с 2018 по 2022 годы составил 38,7%. В 2022 году компания заплатила в бюджеты всех уровней около 40 млрд рублей налогов.