Санаторий "Родник Алтая" стал первым в крае "туристическим" участником нового федпроекта
Цель – оптимизировать процессы, сократить потери и повысить конкурентоспособность
27 февраля 2025, 13:00, ИА Амител
Санаторий "Родник Алтая" стал первым в крае участником федерального проекта "Производительность труда" из туристической сферы, который реализуют в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Там решили внедрить инструменты повышения эффективности и качества работы. Недавно в Белокурихе на базе здравницы прошло стартовое совещание, на котором обсудили основные вопросы участия в проекте.
Какие задачи стоят перед санаторием?
На встрече обсудили ключевые этапы работы на ближайшие полгода:
- определение целевого состояния и разработка плана мероприятий;
- обучение сотрудников методам бережливого производства;
- выбор пилотного направления для внедрения улучшений;
- картирование процессов и поиск точек оптимизации.
Эти меры помогут повысить эффективность внутренних процессов, снизить затраты и улучшить качество обслуживания.
Зачем санаторию участие в проекте?
Оптимизация работы предприятия пройдет при поддержке экспертов Федерального центра компетенций, которые помогут сократить потери, выявить скрытые резервы и повысить общую продуктивность и конкурентоспособность.
Генеральный директор санатория "Родник Алтая" Анна Беседина отметила, что внедрение бережливого производства – одна из ключевых управленческих инициатив этого года.
Какие компании туротрасли могут присоединиться к проекту?
С 2024 года меры поддержки по повышению производительности труда стали доступны для организаций туристической сферы с годовой выручкой от 180 млн рублей.
Среди них:
- гостиницы;
- кемпинги;
- санатории;
- турагентства и туроператоры;
- ярмарки;
- парки отдыха;
- пляжи;
- парки аттракционов.
Как подать заявку?
Оставить заявку на участие в федеральном проекте "Производительность труда" можно на официальном сайте: производительность.рф. Также можно обратиться по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или отправить запрос на email: innov@alregn.ru.
Внедрение методов бережливого производства поможет региональным представителям туристической сферы работать эффективнее, снижать затраты и повышать качество услуг.
Фото: freepik.com
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