Санаторий "Родник Алтая" стал первым в крае "туристическим" участником нового федпроекта

Цель – оптимизировать процессы, сократить потери и повысить конкурентоспособность

27 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Полотенца / Фото: rawpixel.com / freepik.com

Санаторий "Родник Алтая" стал первым в крае участником федерального проекта "Производительность труда" из туристической сферы, который реализуют в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Там решили внедрить инструменты повышения эффективности и качества работы. Недавно в Белокурихе на базе здравницы прошло стартовое совещание, на котором обсудили основные вопросы участия в проекте.

Какие задачи стоят перед санаторием?

На встрече обсудили ключевые этапы работы на ближайшие полгода:

определение целевого состояния и разработка плана мероприятий;

обучение сотрудников методам бережливого производства;

выбор пилотного направления для внедрения улучшений;

картирование процессов и поиск точек оптимизации.

Эти меры помогут повысить эффективность внутренних процессов, снизить затраты и улучшить качество обслуживания.

Зачем санаторию участие в проекте?

Оптимизация работы предприятия пройдет при поддержке экспертов Федерального центра компетенций, которые помогут сократить потери, выявить скрытые резервы и повысить общую продуктивность и конкурентоспособность.

Генеральный директор санатория "Родник Алтая" Анна Беседина отметила, что внедрение бережливого производства – одна из ключевых управленческих инициатив этого года.

Какие компании туротрасли могут присоединиться к проекту?

С 2024 года меры поддержки по повышению производительности труда стали доступны для организаций туристической сферы с годовой выручкой от 180 млн рублей.

Среди них:

гостиницы;

кемпинги;

санатории;

турагентства и туроператоры;

ярмарки;

парки отдыха;

пляжи;

парки аттракционов.

Как подать заявку?

Оставить заявку на участие в федеральном проекте "Производительность труда" можно на официальном сайте: производительность.рф. Также можно обратиться по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или отправить запрос на email: innov@alregn.ru.

Внедрение методов бережливого производства поможет региональным представителям туристической сферы работать эффективнее, снижать затраты и повышать качество услуг.

Фото: freepik.com