Сандалии на липучке вернулись в тренды в 2024 году
Особенно популярными стали модели на платформе
10 октября 2024, 22:05, ИА Амител
В 2024 году в моду вновь вошли сандалии на липучках, которые в интернете часто называют "уродливыми". Об этом сообщает издание News.com.
Знаменитости и влиятельные люди начали массово носить такую обувь. Особенно популярными стали модели на платформе. Например, блогерши с никами vaydamaher и poppydelilah фотографировались в таких сандалиях и публиковали снимки.
"Если вы представитель поколения Z, то будете носить их, потому что это модно. Если вы представитель поколения Y, то выберете наши сандалии, потому что мы заботимся об экологии. А представители поколения X оценят их удобство", – прокомментировали тенденцию создательницы бренда Twoobs Джесс и Стефф Дадон.
22:13:20 10-10-2024
С такими темпами развития событий и нашей промышленности, не далеко до возвращения в моду лаптей. Оно и скрепно, как-раз
22:36:02 10-10-2024
Обожаю такие сандалии! Постоянно покупаю много лет, очень удобная обувь.
08:04:46 11-10-2024
У меня они и не выходили из тренда ))) !
10:15:19 11-10-2024
"Twoobs Джесс и Стефф Дадон" - низкопоклонство перед западом.
иди они лесом
10:30:38 11-10-2024
Пойду парочку в зиму куплю. Как теперь без них новый год встречать да на горке ездить?
11:37:22 11-10-2024
Особенно привлекательно трендовая обувь выглядит на ногах с грязными ногтями (фото)....