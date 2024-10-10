Сандалии на липучке вернулись в тренды в 2024 году

Особенно популярными стали модели на платформе

10 октября 2024, 22:05, ИА Амител

Сандалии на липучке / Фото: pxhere.com/ru/photo/992908

В 2024 году в моду вновь вошли сандалии на липучках, которые в интернете часто называют "уродливыми". Об этом сообщает издание News.com.

Знаменитости и влиятельные люди начали массово носить такую обувь. Особенно популярными стали модели на платформе. Например, блогерши с никами vaydamaher и poppydelilah фотографировались в таких сандалиях и публиковали снимки.