НОВОСТИКультура

Сандалии на липучке вернулись в тренды в 2024 году

Особенно популярными стали модели на платформе

10 октября 2024, 22:05, ИА Амител

Сандалии на липучке / Фото: pxhere.com/ru/photo/992908
Сандалии на липучке / Фото: pxhere.com/ru/photo/992908

В 2024 году в моду вновь вошли сандалии на липучках, которые в интернете часто называют "уродливыми". Об этом сообщает издание News.com.

Знаменитости и влиятельные люди начали массово носить такую обувь. Особенно популярными стали модели на платформе. Например, блогерши с никами vaydamaher и poppydelilah фотографировались в таких сандалиях и публиковали снимки.

"Если вы представитель поколения Z, то будете носить их, потому что это модно. Если вы представитель поколения Y, то выберете наши сандалии, потому что мы заботимся об экологии. А представители поколения X оценят их удобство", – прокомментировали тенденцию создательницы бренда Twoobs Джесс и Стефф Дадон.

Красота и мода

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

22:13:20 10-10-2024

С такими темпами развития событий и нашей промышленности, не далеко до возвращения в моду лаптей. Оно и скрепно, как-раз

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:36:02 10-10-2024

Обожаю такие сандалии! Постоянно покупаю много лет, очень удобная обувь.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:04:46 11-10-2024

У меня они и не выходили из тренда ))) !

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:15:19 11-10-2024

"Twoobs Джесс и Стефф Дадон" - низкопоклонство перед западом.
иди они лесом

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:38 11-10-2024

Пойду парочку в зиму куплю. Как теперь без них новый год встречать да на горке ездить?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:22 11-10-2024

Особенно привлекательно трендовая обувь выглядит на ногах с грязными ногтями (фото)....

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров