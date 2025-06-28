Карнавал на воде. Большое Яровое впервые примет костюмированный фестиваль сапбордов

Поучаствовать в заплыве приедут гости из Томска, Новосибирска и даже Свердловской области

28 июня 2025, 10:00, ИА Амител

Карнавальный заезд сапсерферов "SUPряжение" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Алтайские курорты придумывают новые развлечения для туристов. Так, Большое Яровое в эти выходные примет фестиваль-карнавал "САПряжение" - костюмированные заезды на сапбордах. Директор мероприятия Елена Седых рассказала о программе мероприятия радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"На пляже "Причал 42", помимо самого костюмированного заезда на сапбордах, пройдет фестиваль красок "Холли" и пенная вечеринка с участием пожарной машины. Пройдут соревнования по пляжному волейболу, силовому экстриму и армрестлингу пройдет конкурс песочных скульптур среди всех отдыхающих на пляже. Примечательно, что каждый желающий может в моменте, то есть в день мероприятия, 28 числа, зарегистрироваться и попробовать себя в любой активности", - поделилась Елена Седых.

Регистрация на заплыв в наряде невесты, пирата или деда Мороза идет в самом разгаре. Участвовать собираются не только жители Алтая: гости приедут из Новосибирска, Томска, Омска и даже Свердловской области. Такие события для бизнеса – способ заявить о себе.

Фестиваль спонсируют два крупных алтайских пищевика. Местные заведения общепита и сувенирные ряды ожидают высокую прибыль, а гостиницы Ярового подтверждают высокую бронь.

"САПряжение" проводят в городе-курорте впервые. После организаторам предстоит решить: станет ли фестиваль традицией для Ярового и повторится ли в 2026 году.