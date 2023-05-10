Саратовского краснокнижного орла-могильника отправят в Барнаул

В феврале птица пострадала от удара током

10 мая 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: t.me/wiseroc64

Краснокнижного орла-могильника Аркея из саратовского центра защиты природы и реабилитации диких животных "Мудрый Рух" передадут в барнаульский центр "Ковчег".

По словам зоозащитников, пернатый молод и ему может потребоваться длительная адаптация к дикой среде. После лечения ему предстоит долгий период привыкания к вольной жизни и самостоятельной добыче пищи.

"Он задержался у нас очень надолго и сейчас нам стоит отнестись серьёзно к проблеме разлётки. Вольера вдалеке от звуков города, собак, машин, людей, у нас нет, <...> поэтому передать птицу в "Ковчег" будет лучшим вариантом для птицы. Там есть такие огромные вольеры и опытные специалисты реабилитологи, постоянно работающие с такими животными", – сообщили волонтёры.

В феврале Аркей пострадал от ЛЭП, его сильно ударило током, с тех пор за ним ухаживают люди.