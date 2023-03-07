НОВОСТИОбщество

Сайт алтайского СМИ прекратил работу из-за DDoS-атаки

По словам главреда Людмилы Кейбол, на восстановление интернет-портала нужно около 100 тысяч рублей

07 марта 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сайт алтайского издания "Змеиногорский вестник" прекратил работу из-за DDoS-атаки. Об этом сообщила главный редактор Людмила Кейбол во "ВКонтакте".

"По причине DDoS-атаки в пятницу, 3 марта, сайт "ЗВ" прекратил работу. Специалисты провайдера восстановили доступ к сайту, но, увы, на короткое время. Новая атака и сайт рухнул", – написала она.

Сейчас начались технические работы по его восстановлению, на что нужно около 100 тысяч рублей. По словам Кейбол, редакция такие расходы не планировала. 

Главред отметила, что издание ждёт предложений по сложившейся ситуации, а также оставила реквизиты для тех, кто захочет помочь финансово в восстановлении сайта. 

Комментарии 3

  • Главред отметила, что издание ждёт предложений по сложившейся ситуации///Безопасника наймите хорошего
    07 марта, Гость   Ответить
  • Школоло поймать не можете что ли ? Найти и выпороть , родителям премия через суд.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Мде, на какое еще восстановление там нужны деньги? Просто выдерните вилку сервера из розетки, и все. Школоло уйдет, потом включите, никто и не заметит.
    07 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров