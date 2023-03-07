Сайт алтайского СМИ прекратил работу из-за DDoS-атаки

По словам главреда Людмилы Кейбол, на восстановление интернет-портала нужно около 100 тысяч рублей

07 марта 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сайт алтайского издания "Змеиногорский вестник" прекратил работу из-за DDoS-атаки. Об этом сообщила главный редактор Людмила Кейбол во "ВКонтакте".

"По причине DDoS-атаки в пятницу, 3 марта, сайт "ЗВ" прекратил работу. Специалисты провайдера восстановили доступ к сайту, но, увы, на короткое время. Новая атака и сайт рухнул", – написала она.

Сейчас начались технические работы по его восстановлению, на что нужно около 100 тысяч рублей. По словам Кейбол, редакция такие расходы не планировала.

Главред отметила, что издание ждёт предложений по сложившейся ситуации, а также оставила реквизиты для тех, кто захочет помочь финансово в восстановлении сайта.