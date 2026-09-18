Овнам сегодня захочется поскорее поставить точку в рабочих вопросах. Желание закрыть все до вечера понятно, но не стоит делать это в ущерб качеству.

В первой половине дня хорошо заниматься задачами, где нужен быстрый результат. Сложные вопросы лучше не оставлять на последние часы.

После обеда возможна неожиданная просьба от коллеги. Если она не срочная, не меняйте из-за нее весь собственный план.

Вечером особенно хорошо пройдет активный отдых — прогулка, спорт или встреча с друзьями.

Совет дня: не превращайте желание поскорее закончить дела в новую причину для спешки.