Сбер и девелопер Skygroup подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Сотрудничество охватит банковское обслуживание и оптимизацию корпоративных процессов

19 июня 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFJqCdtC

Подписание документа /Фото предоставлено пресс-службой Сбера

На XXVIII Петербургском экономическом форуме Сбер и девелоперская группа Skygroup development* подписали соглашение о стратегическом взаимодействии. Со стороны банка документ завизировал Дмитрий Солнцев, возглавляющий Сибирский банк Сбера, со стороны застройщика – Алексей Шацких, занимающий пост вице-президента наблюдательного совета Skygroup.

Сотрудничество включает два основных направления:

классическое банковское обслуживание строительной компании;

совместную работу по оптимизации корпоративных процессов.

"Мы благодарим нашего стратегического партнера за доверие. Этим соглашением мы взаимно подчеркиваем заинтересованность сторон в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве, направленном на развитие строительной отрасли", – прокомментировал Дмитрий Солнцев.

Альянс со Сбербанком создает благоприятные условия для реализации амбициозных строительных проектов, отметил Алексей Шацких. По его словам, партнерство позволит привлекать необходимые финансовые ресурсы, использовать банковские экспертные наработки и внедрять прогрессивные технологии в строительстве.

"Доступ к финансированию и экспертной поддержке Сбербанка позволит нам ускорить темпы строительства, внедрять инновационные решения и создавать еще более качественные объекты для комфортной жизни", – подчеркнул Шацких.

ПМЭФ – дискуссионная площадка, где ежегодно встречаются представители власти и бизнеса. В 2025 году мероприятие собрало участников с 18 по 21 июня. Форум, проходящий с еще 1997 года, получил особый статус после того, как с 2006-го проходит под патронатом и при участии президента РФ.*Skygroup development ("Скайгруп девелопмент")

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

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