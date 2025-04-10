Сбер и МВД учат алтайских школьников противостоять мошенникам

Представители банка и ведомства проводят уроки безопасности, предупреждая о рисках "дропперских карт" и участии в преступной деятельности

10 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Специалисты Сбера вместе с МВД проводят уроки правовой грамотности для школьников и студентов в Алтайском крае и Республике Алтай. В ходе таких занятий подростки узнают о самых сложных и хитроумных схемах мошенников, а также о последствиях участия в них.

Одна из наиболее распространенных схем, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, – использование так называемых "дропперских карт". В этих случаях подростки передают данные своих банковских счетов для проведения операций по обналичиванию средств и получения переводов от обманутых граждан.

В первом квартале 2025 года Сбер помог сибирякам избежать потерь на сумму более 80 млн рублей, которые могли быть украдены злоумышленниками.

"Проведение лекций о кибербезопасности и финансовых схемах обмана среди студентов и школьников – не просто профилактика, а социальная миссия. Образовательные проекты помогают подросткам распознавать угрозы, критически оценивать риски и принимать взвешенные решения", – сказал управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков.

Задача – не только научить молодых людей распознавать схемы мошенников, но и уберечь их от вовлечения в преступную деятельность, отметил начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю Игорь Апальков.

"Мы предостерегаем молодежь от соучастия в таких схемах, разъясняем, что законодательством предусмотрена уголовная ответственность", – уточнил Игорь Апальков.

По его словам, часто злоумышленники пытаются использовать подростков именно в качестве "дропов" или курьеров.