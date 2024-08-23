Сбер и руководство Заринска обсудили взаимодействие по стратегическому развитию

Варианты того, как сделать жизнь в городе лучше, предлагали на конференции

23 августа 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8KRDAc

Бизнес / Фото: pressfoto / Freepik

Власти Заринска готовы к любым идеям и инициативам, направленным на развитие города. Об этом мэр Виктор Азгалдян сообщил на конференции "Инвестиции в муниципалитеты", которая прошла в городе. Бизнесмены и Сбер, которые приняли участие в мероприятии, выразили готовность поддержать интересные проекты.

Участники мероприятия обсудили перспективы многоэтажного жилищного строительства в городе, создания нового образовательного учреждения и возведения спортивных объектов. А также несколько интересных проектов, призванных помочь городу реализовать свой промышленный и агропромышленный потенциал, создать собственный туристический кластер.

Сбер выразил готовность содействовать развитию местного бизнеса. Уже и сейчас банк дает предпринимателям возможности финансовой поддержки, а также помогает на разных этапах: от регистрации компании и разработки стратегии до успешного функционирования.

"Развитие регионов – важное направление деятельности Сбера, и я благодарен главе и администрации города за сотрудничество в этом вопросе. Я уверен, что Заринск обладает большим потенциалам для развития бизнеса, и произошедший на мероприятии диалог предпринимателей и власти только подтвердил это", – прокомментировал управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков.

Виктор Азгалдян добавил, что Заринск – это комфортная среда для ведения бизнеса, где предприниматели могут реализовать свои амбициозные проекты.

"Хочу выразить благодарность управляющему Алтайским отделением Сбербанка Ивану Александровичу Шешикову за то, что площадкой для проведения данного мероприятия выбран именно Заринск. Это подчеркивает значимость и потенциал города для бизнес-сообщества. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать благоприятную экономическую среду, которая привлечет еще больше инвестиций и вдохновит на появление новых идей",– подчеркнул Азгалдян.ПАО Сбербанк

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