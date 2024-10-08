Трансформация образования стала основной идеей форума

08 октября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K8NWD

Форум "Алтай – Азия 2024" / Фото предоставлены пресс-службой "Школы 21"

Эксперты от Сбера и "Школы 21" выступили на VI Международном образовательном форуме "Алтай – Азия 2024". Форум собрал экспертов ведущих вузов, бизнеса и власти из 11 стран.

Спикеры от индустрии образования Сбера рассказали о новых образовательных возможностях и программах для сотрудников и клиентов. А также провели воркшоп "Искусственный интеллект – трансформация профессии". На нем участники познакомились с AI-трендами и промпт-инжинирингом.

"Важная задача Сбера – раскрытие талантов сотрудников и их потенциала через среду наставничества и менторинга. У нас сформированы различные акселераторы, рассчитанные на разную аудиторию: от школьников и студентов, которые только начинают свой путь в стартапах, до уже готовых и зрелых команд, которые готовы выводить свой продукт на рынок", – отметил управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков.

Форум "Алтай – Азия 2024" / Фото предоставлены пресс-службой "Школы 21"

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