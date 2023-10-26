Сбер и торговая сеть "Монетка" запустили сервис снятия наличных на кассах магазинов

Обналичить деньги можно во всех магазинах "Монетка" в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае

26 октября 2023, 15:44, ИА Амител erid: LjN8K2fbk

Касса в магазине / Фото: drobotdean / Freepik

Торговая сеть "Монетка" присоединилась к сервису Сбера "Наличные на кассе". Теперь деньги со своей банковской карты можно снять прямо на кассе более чем в 2000 магазинах торговой сети в 12 регионах России. В том числе и в Алтайском крае.

Для этого перед покупкой товара необходимо сообщить кассиру сумму и ввести ПИН-код, подтверждая операцию. Сумма должна быть кратной 100 рублям, но не более 5 000 рублей за раз. В сутки таким способом можно снять до 20 000 рублей.

Комиссии за снятие наличных на кассе с карты Сбера нет.

"Опция снятия наличных денег на кассах магазинов реализуется в регионах Сибири уже без малого четыре года и за прошедшее время прекрасно себя зарекомендовала. Сегодня Сбер существенно увеличивает возможности клиентов благодаря сотрудничеству с торговой сетью "Монетка", широко представленной, в том числе, в небольших населенных пунктах Сибири, где возможность использовать одну из функций банкомата на кассе магазина особенно актуальна и пользуется большой популярностью", – прокомментировал директор направления "Безналичные решения" Сибирского банка Сбербанка Евгений Бедаев.

Снятие наличных прямо на кассе – новая возможность более чем для 1, 5 млн покупателей, которые каждый день приходят в "Монетку", чтобы приобрести все необходимое для своей семьи, отметил директор департамента предотвращения потерь торговой сети Константин Сергеев.

"Воспользоваться услугой можно в любое время, пока открыт магазин. Просто выберите любую кассу, сообщите кассиру перед покупкой о желании снять деньги – и вот вы одновременно купили продукты и получили наличные с карты", – пояснил он.

ПАО Сбербанк

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