Сбер на Дне лизинга представит жителям и гостям Барнаула более 20 моделей авто

Желающие смогут сравнить их в одном месте, провести тест-драйв и узнать выгодные предложения покупки

24 сентября 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KYwdE

Женщина держит ключи от машины / Фото: freepik.com

26 сентября 2024 года с 10 до 15 часов на площадке Сбера (пр-т Комсомольский, 106а) состоится День лизинга. В рамках мероприятия гости смогут ознакомиться с новыми легковыми и грузовыми автомобилями от различных брендов, таких как Changan*, Geely*, Haval*, Chery*, Voyah*, Sollers*, Sitrak*, УАЗ и Howo*. Всего представят более 20 моделей.

Посетители смогут увидеть и сравнить автомобили разных производителей в одном месте, узнать о возможных комплектациях и ценах напрямую от дилеров и провести тест-драйв сразу нескольких моделей. А также получить консультации от менеджеров СберЛизинга о преимуществах и условиях лизинговых программ. На месте можно будет оперативно рассчитать график лизинга и подать заявку.

"Сбер предоставляет жителям и гостям краевой столицы уникальную возможность – увидеть новые автомобили различных брендов в одном месте. На Дне лизинга будет представлено более 20 моделей – легковые автомобили, легкий коммерческий и грузовой транспорт, а также спецтехника", – сказал заместитель управляющего Алтайским отделением Сбера Михаил Марков.

Вход на мероприятие свободный.

*Changan ("Чанган"); Geely ("Джили"); Haval ("Хавайл"); Chery ("Черри"); Voyah ("Воях"); Sollers ("Соллерс"); Sitrak ("Ситрак"); Howo ("Хово").

ПАО "Сбербанк"

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