Сбер назвал Алтайский край одним из самых улыбчивых регионов России

Речь об оплате улыбкой через сервис банка

07 октября 2024, 17:20, ИА Амител erid: LjN8Jst8h

Улыбка. Девушка / Фото: wayhomestudio on Freepik

4 октября – всемирный праздник "День улыбки". К этому поводу Сбер подсчитал количество покупок с помощью сервиса "Оплата улыбкой". Всего с начала 2024 года россияне оплатили свои покупки по биометрии 13,152 млн раз. Еще в июне этот показатель составлял 5 млн.

Лидерами рейтинга городов по общему количеству транзакций ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург. Среди регионов топ-3 вошли:

Екатеринбург. Уфа. Новосибирск.

Также в топе регионов по количеству пользователей, совершающих транзакции по биометрии, Красноярский, Алтайский края и Кемеровская область.

Специалисты Сбера выяснили, что наиболее активно россияне платят улыбкой в обеденное время – с 12:00 до 16:00, а также сразу после завершения рабочего дня – с 16:00 и до 20:00. Это соответствует и распределению оплат по категориям – чаще всего жители нашей страны платят улыбкой в кафе и в продуктовых магазинах.

"Оплату улыбкой" Сбер запустил летом 2023 года. С тех пор популярность этого сервиса постоянно растет как в регионах Сибири, так и по всей стране, – уже установлено более 800 тысяч биотерминалов. К концу года их число вырастет до 1 миллиона", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

В конце сентября Сбер предоставил возможность платить по биометрии не только картой Сбера, но и картой любого другого банка. Теперь клиент может подключить карту другого банка в приложении СберБанк Онлайн и рассчитываться по биометрии с их использованием. Важно, что оплачивая покупки "улыбкой" с карты другого банка, клиент по-прежнему будет получать кешбэк и все привилегии своего банка.

ПАО Сбербанк

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