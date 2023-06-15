Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует дальнейший рост

Банк прогнозирует, что в 2023 году на индивидуальное строительство выдадут кредитов в восемь раз больше, чем два года назад

15 июня 2023, 18:05, ИА Амител

Дом. Ипотека / Фото: rawpixel.com / Freepik

В мае 2023 года Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выдав 8,2 тыс. кредитов на 35,3 млрд рублей. И это был максимум за все время действия программы. Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума.

Клиенты Сбера в Сибири также проявляли повышенный интерес к ипотеке на ИЖС: в мае выдано почти 600 жилищных кредитов на общую сумму более 2,2 млрд рублей. Всего с начала года сибиряки взяли в кредит более 5,5 млрд рублей для индивидуального жилищного строительства. В Алтайском отделении в мае оформили больше 120 таких кредитов, их сумма превысила 410 млн рублей. За период с начала года на Алтае выдали свыше 300 займов почти на 1,1 млрд рублей.

"В этом году мы отмечаем рекордные показатели по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство – она становится одним из серьезных инструментов для улучшения жилищных условий. Важную роль в повышении спроса сыграло изменение условий льготных программ – расширено их действие, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом – с подрядчиком или самостоятельно", – прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.В Сбере прогнозируют, что смещение спроса в сторону кредитования на ИЖС будет продолжаться. Если в 2021 году доля ипотек на строительство своего дома в общем объеме выданной ипотеки составляла 0,8%, в 2022-м выросла до 2-3%, то в этом году достигнет 6%.

Планируется, что по итогам 2023 года общий объем выдач на ИЖС достигнет 200 млрд рублей – это в два раза больше, чем в 2022 году, и почти в восемь раз превышает показатель 2021 года.