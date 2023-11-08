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"Сбер" ограничил работу своей нейросети из-за недовольства депутатов

Политиков возмущало то, как ИИ генерирует флаг России

08 ноября 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

"Сбер" вынужден был ограничить работу своей нейросети Kandinsky из-за недовольства депутатов. Об этом рассказал глава компании Герман Греф.

"Опыт показал, что мы только опубликовали модели – и нас, и "Яндекс" тут же привели в прокуратуру", – цитирует Грефа РБК.

По запросу пользователя на флаге нейросеть изобразила купола Собора Василия Блаженного, чем остались недовольны чиновники. 

Теперь ИИ по запросу о флаге вставляет заранее подготовленную картинку. Это исключает фактор недовольства чиновников, но мешает нейросети развиваться.

Комментарии 5

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Интеллектуал

20:49:14 08-11-2023

Свой интеллект развивать надо, а не искусственный)

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Гость

22:31:46 08-11-2023

Интеллектуал (20:49:14 08-11-2023) Свой интеллект развивать надо, а не искусственный)... Вот прямо в яблочко сказано! Браво!

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Владимир

22:20:02 08-11-2023

Умными людьми невозможно манипулировать. ,,Герман Греф.

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Иван

22:30:16 08-11-2023

У нас все через жопу. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

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Гость

15:11:37 09-11-2023

а? Че? Сеть? Как? куда совать?

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