"Сбер" ограничил работу своей нейросети из-за недовольства депутатов
Политиков возмущало то, как ИИ генерирует флаг России
08 ноября 2023, 20:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
"Сбер" вынужден был ограничить работу своей нейросети Kandinsky из-за недовольства депутатов. Об этом рассказал глава компании Герман Греф.
"Опыт показал, что мы только опубликовали модели – и нас, и "Яндекс" тут же привели в прокуратуру", – цитирует Грефа РБК.
По запросу пользователя на флаге нейросеть изобразила купола Собора Василия Блаженного, чем остались недовольны чиновники.
Теперь ИИ по запросу о флаге вставляет заранее подготовленную картинку. Это исключает фактор недовольства чиновников, но мешает нейросети развиваться.
20:49:14 08-11-2023
Свой интеллект развивать надо, а не искусственный)
22:31:46 08-11-2023
Интеллектуал (20:49:14 08-11-2023) Свой интеллект развивать надо, а не искусственный)... Вот прямо в яблочко сказано! Браво!
22:20:02 08-11-2023
Умными людьми невозможно манипулировать. ,,Герман Греф.
22:30:16 08-11-2023
У нас все через жопу. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
15:11:37 09-11-2023
а? Че? Сеть? Как? куда совать?