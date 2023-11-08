"Сбер" ограничил работу своей нейросети из-за недовольства депутатов

Политиков возмущало то, как ИИ генерирует флаг России

08 ноября 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

"Сбер" вынужден был ограничить работу своей нейросети Kandinsky из-за недовольства депутатов. Об этом рассказал глава компании Герман Греф.

"Опыт показал, что мы только опубликовали модели – и нас, и "Яндекс" тут же привели в прокуратуру", – цитирует Грефа РБК.

По запросу пользователя на флаге нейросеть изобразила купола Собора Василия Блаженного, чем остались недовольны чиновники.

Теперь ИИ по запросу о флаге вставляет заранее подготовленную картинку. Это исключает фактор недовольства чиновников, но мешает нейросети развиваться.