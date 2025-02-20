Сбер передал Барнаульскому медколледжу комплекс "Цифровой ФАП"

Стороны заключили соглашение о развитии цифровой медицины

20 февраля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFHYd1ig

Подписание соглашения о партнерстве / Фото: Сбер

Барнаульский базовый медколледж получил аппаратно-программный комплекс "Цифровой ФАП" от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера). Новое оборудование позволит студентам на практике освоить современные методы диагностики и работы с искусственным интеллектом.

Что представляет собой "Цифровой ФАП"?

Это компактный кейс с диагностическим оборудованием и встроенными AI-сервисами, который может работать в автономном режиме.

В комплект входят:

электрокардиограф;

тонометр;

анализатор крови (измеряет уровень сахара и холестерина);

анализатор мочи;

пульсоксиметр.

Все данные автоматически загружаются в программу, где алгоритмы нейросети анализируют ЭКГ. Кроме того, встроенный цифровой помощник "Топ-3" помогает определить три наиболее вероятных диагноза на основании жалоб пациента. Студенты смогут протестировать "Цифровой ФАП" в симуляционных кабинетах.

"Цифровой ФАП" от СберМедИИ / Сбер

Передача комплекса стала важным этапом партнерства Сбера и Барнаульского медколледжа. В присутствии министра здравоохранения региона Дмитрия Попова стороны подписали соглашение о совместной работе по развитию цифровых технологий в медицине – внедрение речевых технологий, мониторинга состояния пациентов, телемедицины и интеллектуальных систем.

Образование будущих медработников в Алтайском крае должно идти в ногу со временем. Необходимо внедрять инновации и современные технологии в учебный процесс, чтобы потом их могли применять на местах.

"Барнаульский базовый медицинский колледж – это та образовательная площадка, на которой будущие медики и педагоги осваивают новые подходы, не боятся экспериментировать. Подписание соглашения с Алтайским отделением Сбера открывает перед будущими медиками новые возможности, что полностью соответствует стратегии развития медицинского образования", – сказал Дмитрий Попов.

Директор Барнаульского базового медколледжа Ольга Бондаренко сообщила, что с 1 июля учебное заведение станет Алтайским институтом медицинского образования, где ключевое слово – именно развитие. Она отметила готовность колледжа внедрять технологии искусственного интеллекта.

"Мы увидели демонстрацию "Цифрового ФАП". Спасибо за то, что дали возможность интеграции проекта в учебный процесс. Я уверен, у ваших студентов, приходящих на трудоустройство, будет достаточно практики применения знаний. Сегодня сделан первый шаг по внедрению проекта, связанного с медицинским направлением, и он точно не последний", – прокомментировал управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков.

Генеральный директор СберМедИИ Дмитрий Домарев отметил, что подход к обучению студентов медицинских вузов и колледжей существенно меняется, адаптируясь к современным реалиям. По его словам, помимо "Цифрового ФАПа" медучреждения сегодня приобретают и другие решения компании, среди которых телемедицинские стойки и платформы "Медицинский цифровой диагностический центр" (MDDC), предназначенные для подключения к AI-алгоритмам.

"Комплекс оборудования "Цифровой ФАП" с интегрированным AI-сервисом "Топ-3" позволит студентам Барнаульского колледжа освоить принципы мобильной диагностики, протестировать работу AI-решений для постановки диагнозов и поможет в формировании клинического мышления", – подытожил Дмитрий Домарев.ПАО "Сбербанк"

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