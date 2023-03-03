Сбер подписал на КЭФ рекордное количество соглашений на 150 млрд рублей

Компания будет сотрудничать с крупным бизнесом и органами власти Сибири

03 марта 2023, 13:15, ИА Амител

Сбер на КЭФ / Фото: пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Сбер, ставший партнёром XIX Красноярского экономического форума, подписал рекордные для компании 14 соглашений о сотрудничестве с ключевыми предприятиями Сибири, а также органами власти регионов. В 2023 году КЭФ проходит с 1 по 3 марта.

Документы касаются развития туризма, цифровизации, ключевых инвестиционных проектов в области строительства, здравоохранения, общественного транспорта и других. Общая сумма инвестиций составит более 150 млрд рублей.

"В этом году КЭФ стал для Сбера особенно продуктивным. Мы подписали комплекс соглашений с нашими стратегическими партнёрами – крупным бизнесом Сибири, органами власти ряда регионов, а также Межрегиональной ассоциацией "Сибирское соглашение". Для нас по-прежнему одним из важных фокусов остаётся ESG-повестка: например, благодаря достигнутым договорённостям в Сибири своё развитие получит экологически ориентированная инфраструктура – речь, в первую очередь, о проектах в социальной, транспортной и дорожно-коммунальной сферах", – отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

В этом году КЭФ проходит в гибридном формате – спикеры участвовали в мероприятии как офлайн, так и онлайн. Форум традиционно посвящён развитию Сибири – в рамках деловой программы участникам и гостям представили презентации в формате роуд-шоу. Это были инвестиционные и технологические проекты.