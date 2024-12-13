Сбер помогает отелям оптимизировать бизнес с помощью искусственного интеллекта

Разработки применяют разные: от чат-ботов до умных номеров

13 декабря 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8JxJ4d

Ресепшен в гостинице / Фото: freepik.com

В Сбере рассказали о цифровых AI*-технологиях, внедренных в гостиничную сферу с начала года. Одна из них – система от СберАналитики, которая помогает обрабатывать обратную связь от гостей. И позволяет предлагать клиентам более персонализированные услуги, а сотрудникам – автоматизировать внутренние процессы. Чат-бот от СберБизнеса эффективно обрабатывает входящие запросы, сокращая время ожидания ответа и повышая уровень удовлетворенности клиентов.

Инновационные инструменты для B2B и B2C

Сбер также активно внедряет аналитические сервисы для различных сегментов:

B2B -решения анализируют ключевые показатели, помогая выбирать надежных партнеров и поставщиков;

-решения анализируют ключевые показатели, помогая выбирать надежных партнеров и поставщиков; B2C-инструменты ориентированы на географический анализ спроса, что позволяет гостиницам создавать целевые предложения для клиентов.

Новое слово в гостеприимстве

Компания SberDevices* представила комплексное решение "Салют Отель", которое включает оборудование (SberTV/SberBox+, SberBoom*, умные лампы, светодиодные ленты, розетки) и программное обеспечение. Продукт уже успешно используют в гостиницах Кемеровской и Новосибирской областей, а также в Алтайском крае.

"Сибирь становится одним из центров внутреннего туризма, и с ростом клиентопотока качество сервиса должно неизменно расти. Технологии от Сбера и партнеров помогают делать клиентский путь проще, а процессы по управлению и работе с клиентами – эффективнее и точнее", – сказал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Поддержка цифровой трансформации

Реализация всех проектов проходит в рамках сервиса DTaaS (Digital Transformation as a Service*), который помогает компаниям комфортно адаптироваться к цифровым изменениям. Сбер предлагает полный цикл поддержки цифровой трансформации.

Эксперты:

анализируют специфику работы организации;

разрабатывают стратегию оптимизации;

адаптируют готовые решения под конкретные задачи.

Обсуждение будущего

На международной конференции AI Journey*, которая проходит с 11 по 13 декабря в Москве, эксперты Сбера рассмотрят вопросы использования AI в различных отраслях, включая безопасность на горнолыжных курортах. Конференция уже стала ключевой площадкой для формирования новых идей, определяющих развитие технологий на несколько лет вперед.

*AI ("ЭйАй"); SberDevices ("СберДевайс"); SberTV/SberBox+, SberBoom ("СберТиВи/СберБокс+,СберБум"); Digital Transformation as a Service ("Диджитал Трансформейшн эс эй Сервис"); AI Journey ("ЭйАй Джёней")

ПАО Сбербанк

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