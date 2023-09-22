Сбер повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 14,2%

Минимальный первоначальный взнос сохранился для некоторых программ на уровне 10,1%

22 сентября 2023, 12:50, ИА Амител

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Сбер повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 процентного пункта (п. п.), до 14,2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы банка.

Так, минимальная ставка по базовым программам "Вторичное жилье" и "Новостройки" выросла с 13,7% до 14,2%. Минимальный первоначальный взнос сохранился на уровне 10,1 и 15,1% для программ соответственно.

Напомним, что ранее повышение ставок анонсировал глава Сбера Герман Греф. На открытии кампуса "Школы 21" он также рассказывал, что с 25 сентября банк повысит ставки по некоторым вкладам. Пока максимальная доходность находится на уровне 12%.

Процент повышается вслед за ростом ключевой ставки. 15 сентября Центробанк увеличил ее с 12 до 13% годовых, отметив, что будет изучать целесообразность дальнейшего ее повышения.