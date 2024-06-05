Сбер повысил ставки по ипотеке на 1,5%

После повышения минимальная ставка по программе "Военная ипотека" составит 17,6%

05 июня 2024, 20:31, ИА Амител

Ключи от дома / Фото: unsplash.com

Ставки по ипотечным кредитам в Сбере повышены с сегодняшнего дня на 1,5 п.п. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Таким образом, минимальная ставка по программе "Военная ипотека" составит от 17,6%. По программам "Ипотека на новостройку", "Ипотека на вторичное жилье", "Ипотека на строительство дома" кредиты дают по ставке от 18,2%.

В банке подчеркнули, что ставки меняются из-за роста доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России. При этом повышение не коснется программ с государственной поддержкой.

Также изменения затронули и ставки по потребительским кредитам. Их диапазон составит от 17,9 до 39,9%.