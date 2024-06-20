Сбер представил современные решения в сфере общественного транспорта Сибири

Этот вопрос обсудили на Транспортном форуме

20 июня 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K7NHB

Сбер на Международном Сибирском транспортном форуме / Фото: пресс-служба банка

Сбер провел масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта, внедрил современное билетное решение и другие продукты и сервисы для развития транспортно-логистической сети. Результаты этой работы были представлены на XI Международном Сибирском транспортном форуме.

Так, СберЛизинг (компания-партнер Сбера) подвел итоги серии масштабных обновлений общественного транспорта в регионах Сибири. Только в Новосибирске компания обновила бо́льшую часть троллейбусного парка, предоставив городу современные машины с возможностью автономного хода, то есть за пределами контактной сети.

В разной степени готовности в различных регионах Сибири процесс внедрения единой билетной системы на базе московской карты "Тройка". Такую уже реализовали более чем в 25 регионах России: от Карелии до Хабаровского края. Сейчас компания-партнер СберТройка проводит подготовительные работы для полномасштабного запуска билетной системы во всем общественном транспорте в Новосибирской области. Пассажиры смогут использовать не только льготные и общегражданские карты, но и Карту жителя.

В 2025 году СберТройка планирует расширить билетную систему для оплаты проезда и покупки билетов с использованием льготных транспортных карт в кассах автовокзалов и на пригородных железнодорожных сообщениях.

"Сбер традиционно участвует в Сибирском транспортном форуме. Сегодня мы представляем на форуме три направления. Компания СберЛизинг является крупнейшим лизинговым партнером Новосибирской области. Благодаря этому партнерству в Новосибирске обновлено большое количество подвижного состава наземного общественного транспорта. В результате проезд в автобусах и троллейбусах города стал более комфортным и удобным. Обновляется спецтехника, необходимая для содержания улично-дорожной сети города. Еще одно направление, связанное с оплатой проезда в общественном транспорте, представляет компания СберТройка", – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп добавил, что на Сибирском транспортном форуме также представлены решения компании-партнера СберИнтегро. Она готова разработать предварительный проект организации парковочного пространства города, сделав его более эффективным.

"При этом предполагается полностью окупаемая модель в перспективе пяти лет. Также на форуме нами представлена технология GEO Pay. Система позволяет с помощью смартфонов, не используя платежную инфраструктуру, оплачивать проезд в общественном транспорте, по аналогии оплаты парковки – всего лишь подтверждая свою геолокацию", – подчеркнул Солоп.

ПАО Сбербанк

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